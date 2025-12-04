  1. Inicio
Panamá avanza en seguridad del comercio exterior

Representantes del gobierno de EE.UU. y especialistas nacionales durante el taller.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 05/12/2025 00:00
El país presentó avances en su sistema de control estratégico y de bienes de uso dual, reforzando su marco jurídico y capacidades institucionales en cumplimiento de la Resolución 1540, durante un taller apoyado por Estados Unidos.

Panamá reafirmó los progresos alcanzados en materia de control estratégico y comercio seguro durante el Taller de Bienes de Uso Dual y Comercio Estratégico, encabezado por la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de Comercio y Transporte Seguro (CNCTS).

La actividad contó con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y reunió a especialistas nacionales e internacionales. El encuentro se desarrolló en el marco de los compromisos que Panamá asume como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2025-2026, particularmente en lo relacionado con la implementación de la Resolución 1540 (2004), que insta a los Estados a adoptar medidas efectivas para evitar la proliferación de armas químicas, biológicas y nucleares y sus materiales asociados.

Durante la inauguración, Ábrego dio la bienvenida a Douglass E. Eckhardt y Bethsaida Romero, del Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza (EXBS) del gobierno estadounidense, así como a los expertos de SUNY Albany y a los representantes del sector público y privado.

La viceministra destacó que Panamá ha logrado avances significativos en la actualización y fortalecimiento de su sistema de control estratégico. Recordó la adopción del Decreto Ejecutivo No. 81 del 25 de mayo de 2017 y la Resolución No. 001 del 22 de junio de 2018, mediante los cuales el país incorporó la Lista de Control de la Unión Europea como referencia nacional, un paso clave para estandarizar criterios y fortalecer la prevención de riesgos.

“Panamá reafirma su papel como un actor responsable y comprometido con la paz y la seguridad internacionales”, afirmó Ábrego al subrayar que el país continúa robusteciendo un marco jurídico sólido para el control estratégico del comercio exterior.

Entre los avances recientes, señaló:

La actualización del sistema nacional de control de exportaciones de bienes de doble uso.
La incorporación de un mecanismo de licenciamiento para el comercio estratégico.
El fortalecimiento de capacidades institucionales.
La revisión del Plan de Acción Nacional 1540, en cumplimiento de estándares internacionales.

El taller se consolidó como un espacio fundamental para el diálogo técnico y la cooperación interinstitucional. La participación de especialistas de SUNY Albany y del programa EXBS favoreció el intercambio de experiencias y el desarrollo de una visión país orientada a fortalecer el sistema nacional de controles estratégicos.

Ábrego recalcó que la articulación entre el sector público, el sector privado y la academia es crucial para sostener un comercio exterior “seguro, responsable y facilitador del crecimiento económico”.

El Ministerio de Comercio e Industrias reiteró su compromiso de promover políticas y acciones que fortalezcan la seguridad, la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Panamá en materia de comercio estratégico.

