Panamá avanza en seguridad del comercio exterior

El taller se consolidó como un espacio fundamental para el diálogo técnico y la cooperación interinstitucional. La participación de especialistas de SUNY Albany y del programa EXBS favoreció el intercambio de experiencias y el desarrollo de una visión país orientada a fortalecer el sistema nacional de controles estratégicos.Ábrego recalcó que la articulación entre el sector público, el sector privado y la academia es crucial para sostener un comercio exterior 'seguro, responsable y facilitador del crecimiento económico'.El Ministerio de Comercio e Industrias reiteró su compromiso de promover políticas y acciones que fortalezcan la seguridad, la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Panamá en materia de comercio estratégico.