Panamá avanza en seguridad del comercio exterior

Panamá reafirmó los progresos alcanzados en materia de control estratégico y comercio seguro durante el Taller de Bienes de Uso Dual y Comercio Estratégico, encabezado por la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de Comercio y Transporte Seguro (CNCTS).

La actividad contó con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y reunió a especialistas nacionales e internacionales. El encuentro se desarrolló en el marco de los compromisos que Panamá asume como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2025-2026, particularmente en lo relacionado con la implementación de la Resolución 1540 (2004), que insta a los Estados a adoptar medidas efectivas para evitar la proliferación de armas químicas, biológicas y nucleares y sus materiales asociados.

Durante la inauguración, Ábrego dio la bienvenida a Douglass E. Eckhardt y Bethsaida Romero, del Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza (EXBS) del gobierno estadounidense, así como a los expertos de SUNY Albany y a los representantes del sector público y privado.

La viceministra destacó que Panamá ha logrado avances significativos en la actualización y fortalecimiento de su sistema de control estratégico. Recordó la adopción del Decreto Ejecutivo No. 81 del 25 de mayo de 2017 y la Resolución No. 001 del 22 de junio de 2018, mediante los cuales el país incorporó la Lista de Control de la Unión Europea como referencia nacional, un paso clave para estandarizar criterios y fortalecer la prevención de riesgos.

“Panamá reafirma su papel como un actor responsable y comprometido con la paz y la seguridad internacionales”, afirmó Ábrego al subrayar que el país continúa robusteciendo un marco jurídico sólido para el control estratégico del comercio exterior.

Entre los avances recientes, señaló: