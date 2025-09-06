Panamá busca en la Expo de Osaka exponer sus atractivos más allá del Canal

Panamá espera que su participación en la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://panakobeconsulate.jp/es/expo-2025-osaka-japan/" target="_blank">Expo de Osaka</a> le ayude a mostrar al mundo los atractivos del país más allá de su icónico Canal, dijo este sábado a EFE la comisaria general adjunta del pabellón panameño en la Expo de Osaka y la vice cónsul general en Kobe, Any Lam Chong.La diplomática panameña, que participó en las celebraciones del <b>Día Nacional de Panamá</b> en el evento que se está desarrollando en la ciudad del oeste japonés, calificó a las Exposiciones Universales como <i>'la plataforma más grande donde podemos conectarnos con otros países'</i> y habló de su potencial para mostrar una cara menos conocida de la nación centroamericana.Durante los meses que lleva en marcha la feria, inaugurada el 13 de abril, los responsables del <b>Pabellón de Panamá</b> en la Expo han celebrado una serie de eventos culturales y gastronómicos para promover productos como el <b>café </b>y el <b>cacao</b>, así como la búsqueda de inversiones para proyectos ajenos al Canal.<i>'Queremos abrir nuevas rutas de tren, de metro, y son potenciales inversiones que estamos buscando en los países asiáticos',</i> explicó.La subcomisaria del pabellón aseguró que los eventos que vienen celebrando han <b>contribuido satisfactoriamente</b> a aumentar el interés por el territorio.En los primeros meses del evento recibían entre 5.000 y 6.000 visitantes diarios. Ahora, gracias a las acciones culturales que se han ido desarrollando, <b>reciben más de 10.000 y la cifra total de visitantes que han pasado por allí ha alcanzado los dos millones.</b><i>'Son dos millones de personas que ya saben dónde está Panamá, que tienen deseos de conocer nuestro países y eso beneficia mucho al sector turismo de nuestro país. Así que estamos muy contentos de estar aquí, participando en la Expo de Osaka 2025'</i>, señaló.Los organizadores esperan que la cifra total alcancen los tres millones hasta la clausura de la feria el próximo 13 de octubre.