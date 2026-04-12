Panamá debe alinear etiquetado frontal con normas de SIECA, según el MICI

La implementación del etiquetado frontal de advertencia nutricional en Panamá se encuentra en un momento decisivo donde la coherencia regulatoria y los compromisos internacionales son determinantes. Ruth A. Harding Alderete, directora general de Administración de Tratados Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), confesó a La Estrella de Panamá que cualquier normativa que el país adopte debe estar alineada al marco del Subsistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA), donde Panamá ha ejercido un liderazgo activo, especialmente durante su reciente Presidencia Pro Tempore, en 2025. En ese periodo, los países de la región acordaron iniciar formalmente la negociación de un Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) de Etiquetado Frontal, tomando como base técnica las propuestas presentadas por Costa Rica y Guatemala, esta última fundamentada en los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud. La directora Alderete enfatizó que, bajo la coordinación de Panamá, se logró consensuar una hoja de ruta regional que define las etapas y la metodología para el análisis de este reglamento. Actualmente, dijo, el debate técnico a nivel centroamericano se centra en dos modelos de advertencia gráfica basados en pictogramas impresos: el modelo tipo lupa y el modelo de octágonos.

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Mencionó que es aquí donde surge una distinción fundamental respecto a las discusiones que se llevan a cabo de forma paralela en la Asamblea Nacional de Panamá con el Proyecto de Ley 265 de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional, que ha puesto en evidencia las tensiones entre los compromisos regionales de Panamá y las iniciativas legislativas nacionales. Mientras distintos gremios empresariales piden suspender la discusión, sectores de salud pública reclaman avanzar de inmediato y organismos regionales como el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca) aclaran el alcance jurídico de las normas comunitarias. El presidente del Sindicato Industriales de Panamá, Rosmer Jurado, insistió en que Panamá debe priorizar la adopción de los RTCA en materia de etiquetado general y nutricional antes de discutir el etiquetado frontal. Sin embargo, la directora del Movimiento de Alimentación Saludable, Betty Cruzado, sostiene que el etiquetado frontal debe implementarse de inmediato, respaldado por la evidencia científica disponible. El MICI sostuvo que las iniciativas legislativas internas responden a un debate propio del proceso nacional, pero aclara con firmeza que estas no deben sustituir ni definir el resultado de la negociación regional que está en curso. Para el ministerio, la posición institucional es que la regulación final debe derivarse necesariamente del reglamento regional resultante, garantizando así la previsibilidad y la facilitación del comercio a la que el país se comprometió al ser miembro pleno del SICA y el SIECA desde el año 2013.

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