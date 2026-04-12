Panamá debe alinear etiquetado frontal con normas de SIECA, según el MICI

Señaló que la regulación del etiquetado frontal es un tema que, por su alta complejidad técnica, sanitaria y comercial, es más adecuado abordar a través de reglamentos técnicos que mediante leyes formales. Consideró que esta distinción es vital, ya que los reglamentos ofrecen la flexibilidad necesaria para actualizar criterios científicos sin las rigideces de una ley, evitando posibles conflictos con los compromisos de armonización normativa regional. En cuanto al debate específico sobre el uso de códigos QR frente a las advertencias escritas o gráficas visibles en los empaques, Harding Alderete dijo que el MICI respeta el análisis que realiza el Comité Nacional de Etiquetado de Alimentos. No obstante, advirtió que cualquier decisión debe basarse en criterios de proporcionalidad regulatoria.