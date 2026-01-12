Panamá decomisó más de 63 mil kilogramos de productos agropecuarios en 2025

Durante 2025, Panamá registró el decomiso de más de 63 mil kilogramos de productos agropecuarios en todo el territorio nacional, como resultado de los operativos permanentes de control y vigilancia que ejecuta la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en los distintos puntos de ingreso y tránsito del país.

El decomiso de 63,012 kilogramos de productos agropecuarios fue registrado a nivel nacional por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del MIDA durante el año 2025, como resultado de las labores permanentes de control y vigilancia en los distintos puntos de ingreso y tránsito del país.

Del total decomisado, 48,630 kilogramos correspondieron a productos de origen animal y 14,382 kilogramos a productos de origen vegetal, lo que evidencia la magnitud del riesgo que representan estos artículos cuando ingresan al país sin cumplir con los requisitos sanitarios establecidos.

Entre los productos de origen vegetal decomisados se encuentran frutas como guayaba, fruta de pan y aguacate; cáscaras de frutas; semillas de trigo, calabaza y pino; así como frijoles, otoe, estropajo y corteza de madera. Asimismo, se detectó el ingreso irregular de plantas vivas, plantas verdes y hojas de diversas especies, las cuales pueden actuar como vehículos de plagas o enfermedades no presentes en el país.

En cuanto a los productos de origen animal, los decomisos incluyeron salami, queso, carne de res, salchichón, embutidos y morcilla, alimentos que, al no contar con la debida certificación zoosanitaria, representan un riesgo para la salud animal y la producción pecuaria nacional. Estos productos procedían principalmente de países como Colombia, Aruba, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela, Argentina, El Salvador, México y Jamaica, entre otros.

Uno de los principales puntos donde se concentran estas acciones es el Aeropuerto Internacional de Tocumen, particularmente en el área de pasajeros. En este punto estratégico, los decomisos son reforzados con el apoyo de la Unidad Canina Agropecuaria (UCA), conformada por binomios de manejador y canino entrenados para realizar inspecciones no intrusivas del equipaje, lo que permite detectar productos agropecuarios no declarados ni autorizados antes de su ingreso al país.

Cada decomiso se ejecuta conforme a los procedimientos técnicos establecidos, ante el incumplimiento de los requisitos de importación o movilización. Estas acciones son respaldadas mediante el levantamiento de un Acta de Decomiso, documento en el que se consignan los datos del propietario, la descripción de la mercancía, el motivo del decomiso y la medida técnica aplicada, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento del marco legal vigente.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria hace un llamado a la población a no ingresar productos agropecuarios sin la debida autorización, ya que estos pueden convertirse en una vía de introducción de plagas y enfermedades que pongan en riesgo el patrimonio agropecuario y la seguridad alimentaria del país. Asimismo, invita a viajeros y usuarios a mantenerse informados sobre los requisitos y disposiciones vigentes a través de la página web institucional y las redes sociales oficiales del MIDA, como parte de una cultura de prevención y responsabilidad compartida.