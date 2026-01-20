Panamá enfría tensión por el Canal ante advertencias de Trump

El presidente de Panamá, <b>José Raúl Mulino</b>, afirmó este martes que <b>no existe riesgo de un incremento de las tensiones</b> en torno al <b>Canal de Panamá</b>, pese a las recientes declaraciones del presidente estadounidense <b>Donald Trump</b>. En respuesta a una pregunta de la agencia <b>EFE</b>, el mandatario panameño aseguró que el país mantiene una posición de estabilidad y control soberano sobre la vía interoceánica.Mulino se pronunció tras participar en una sesión del<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-capta-interes-de-gigantes-globales-en-davos-DP19250672"> <b>Foro Económico Mundial de Davos</b></a> dedicada a <b>Latinoamérica</b>, en un contexto internacional marcado por el endurecimiento del discurso de Trump, especialmente por su interés en la <b>anexión del territorio danés de Groenlandia</b>. Aun así, el presidente panameño sostuvo que ese escenario no anticipa un deterioro de las relaciones en torno al Canal.El antecedente más relevante se produjo <b>hace un año</b>, cuando, tras el inicio de su <b>segundo mandato</b>, Trump advirtió que Estados Unidos buscaría '<b>recuperar el control del Canal</b>'. En ese momento, el mandatario estadounidense acusó a las autoridades panameñas de haber <b>cedido su manejo a China</b> y de <b>aplicar cobros excesivos a las embarcaciones estadounidenses</b>, afirmaciones que generaron inquietud en círculos políticos y económicos.Frente a ese precedente, Mulino reiteró que <b>Panamá mantiene una posición firme y soberana sobre la administración del Canal</b>, y recalcó que <b>no hay motivos para prever una escalada de tensiones diplomáticas</b>. El mensaje apunta a preservar la estabilidad institucional de una infraestructura clave para el comercio mundial y para la economía panameña.El jefe del Ejecutivo también indicó que <b>no tiene prevista ninguna reunión bilateral con Trump</b>, quien llegará este <b>miércoles a Davos</b> para dirigirse a los líderes políticos y empresariales que participan en el encuentro económico.Las declaraciones de Mulino se producen en un momento de <b>especial atención internacional sobre el Canal de Panamá</b>, considerado un eje estratégico del <b>comercio global</b> y un <b>símbolo de la soberanía nacional</b>. En ese contexto, la postura del Gobierno busca reforzar la percepción de continuidad, previsibilidad y control panameño sobre la vía interoceánica.