Panamá enfría tensión por el Canal ante advertencias de Trump

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este martes que no existe riesgo de un incremento de las tensiones en torno al Canal de Panamá, pese a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. En respuesta a una pregunta de la agencia EFE, el mandatario panameño aseguró que el país mantiene una posición de estabilidad y control soberano sobre la vía interoceánica.

Mulino se pronunció tras participar en una sesión del Foro Económico Mundial de Davos dedicada a Latinoamérica, en un contexto internacional marcado por el endurecimiento del discurso de Trump, especialmente por su interés en la anexión del territorio danés de Groenlandia. Aun así, el presidente panameño sostuvo que ese escenario no anticipa un deterioro de las relaciones en torno al Canal.

El antecedente más relevante se produjo hace un año, cuando, tras el inicio de su segundo mandato, Trump advirtió que Estados Unidos buscaría “recuperar el control del Canal”. En ese momento, el mandatario estadounidense acusó a las autoridades panameñas de haber cedido su manejo a China y de aplicar cobros excesivos a las embarcaciones estadounidenses, afirmaciones que generaron inquietud en círculos políticos y económicos.

Frente a ese precedente, Mulino reiteró que Panamá mantiene una posición firme y soberana sobre la administración del Canal, y recalcó que no hay motivos para prever una escalada de tensiones diplomáticas. El mensaje apunta a preservar la estabilidad institucional de una infraestructura clave para el comercio mundial y para la economía panameña.

El jefe del Ejecutivo también indicó que no tiene prevista ninguna reunión bilateral con Trump, quien llegará este miércoles a Davos para dirigirse a los líderes políticos y empresariales que participan en el encuentro económico.

Las declaraciones de Mulino se producen en un momento de especial atención internacional sobre el Canal de Panamá, considerado un eje estratégico del comercio global y un símbolo de la soberanía nacional. En ese contexto, la postura del Gobierno busca reforzar la percepción de continuidad, previsibilidad y control panameño sobre la vía interoceánica.