Panamá espera un 50 % más de importación de frutas por fiestas de fin de año

De cara al próximo año, Batista delineó los principales retos estratégicos de APA, entre ellos: desarrollar un portal de ventanilla única para que los usuarios gestionen sus solicitudes y hagan seguimiento de los trámites de exportación, reduciendo la burocracia; fortalecer las plataformas digitales para hacer los procesos 'más eficientes, fáciles, transparentes y mitigar la discrecionalidad'; y continuar enfocados en la trazabilidad y la transparencia de los procesos como columna vertebral de la agencia.