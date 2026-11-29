Panamá estructura un fideicomiso ambiental de financiamiento permanente con gobernanza mixta y se prepara para albergar, a partir de febrero del próximo año, una de las sedes globales del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés), confirmó a La Estrella de Panamá, el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino. El mecanismo financiero se desarrolla en el marco de la iniciativa Nature Pledge (Pacto de Panamá con la Naturaleza) junto a la Fundación Pew (conocida oficialmente como The Pew Charitable Trusts) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El objetivo consiste en asegurar la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad a largo plazo, sin depender de los ciclos políticos. “Este proyecto va a trascender gobiernos. Lo que estamos trabajando requiere de una plataforma administrativa y participativa de gobernanza mixta, en la cual tanto el Gobierno como el sector privado, los grupos de base comunitaria y las ONG pueden ser parte de su junta directiva en la administración de estos fondos y garantizar que estos recursos sigan de forma permanente a futuro”, explicó Vallarino. De acuerdo con el funcionario, el fideicomiso se nutrirá de aportes privados, partidas estatales —en proceso de identificación por el MEF— y recursos de organismos internacionales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. A esta arquitectura financiera se suma la apertura en territorio panameño de una sede global del Fondo Verde del Clima en febrero próximo, entidad que canaliza recursos para el financiamiento verde hacia agencias nacionales e internacionales.



Modelo de referencia Para ejecutar estos fondos en el territorio, el Ministerio de Ambiente apunta a replicar y ampliar la experiencia de la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales (Natura), organización que en octubre pasado cumplió 35 años de trayectoria en la gestión de recursos hídricos y ambientales en el país. “Este mecanismo en Fundación Natura hay que replicarlo y escalarlo para que haya más recursos disponibles para las ONG, grupos de base y los productores que trabajan en el territorio de manera sostenible conservando nuestros recursos”, sostuvo el viceministro. El historial financiero de esa entidad respalda la apuesta oficial. Desde su creación en 1991, Natura ha movilizado y gestionado más de $160 millones mediante el Fideicomiso Ecológico de Panamá (Fideco) —creado en 1995—, canjes de deuda por naturaleza para los parques nacionales Chagres y Darién y dos proyectos nacionales como agencia implementadora del Fondo de Adaptación, detalló su directora ejecutiva, Rosa Montañez. “A lo largo de más de 30 años hemos aportado directamente mediante convocatorias públicas a proyectos presentados por organizaciones no gubernamentales. Estas iniciativas se ejecutan en zonas priorizadas por ser cuencas hidrográficas importantes y en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)”, precisó Montañez, quien añadió que los fondos también financian la transición sostenible de productores de arroz, ganadería, miel, café y hortalizas, así como sistemas de alerta temprana. En esa misma línea de incentivos productivos, Vallarino resaltó la aplicación de esquemas de pago por servicios ecosistémicos, como el que opera en la Cuenca del Canal de Panamá, donde quienes protegen los bosques en las cuencas altas reciben una compensación económica por garantizar la producción de agua y capturar carbono.