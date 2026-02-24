Panamá exportará 54 mil libras de piña a Quebec bajo el TLC

Un contenedor con 54 mil libras de piña fresca saldrá esta semana desde Panamá hacia Quebec, Canadá, como resultado directo del programa “Formación y acompañamiento exportador hacia Canadá”, impulsado bajo el mecanismo de cooperación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

Panamá ya exporta a ese mercado, y el envío representa el primer resultado comercial inmediato derivado del programa técnico que culminó con la certificación de funcionarios y empresarias participantes.

El anuncio lo realizó Kimberly Rudas, propietaria de Industria 4.0 Panamá, S.A., durante el acto de clausura. Su empresa fue una de las 11 seleccionadas tras un proceso de evaluación y recibió acompañamiento especializado para fortalecer su estrategia de acceso al mercado canadiense.

Rudas explicó que la negociación con el comprador se concretó durante el proceso de formación. El envío corresponde a fruta verde sin corona destinada a procesamiento en Canadá. La meta es consolidar un contenedor semanal y aumentar posteriormente a dos, lo que implicaría mayor producción y nuevos encadenamientos con pequeños productores locales.

El programa fue coordinado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con apoyo técnico y financiero del Gobierno de Canadá. Incluyó formación especializada para 15 funcionarios del MICI, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), además de asesoría personalizada a empresas lideradas por mujeres en sectores agrícolas, agroindustriales y de productos del mar.

La viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, señaló que la iniciativa se diseñó como una intervención orientada a resultados concretos.

“Este no fue solo un programa de capacitación, sino una estrategia para fortalecer capacidades institucionales y empresariales con herramientas prácticas para competir en un mercado exigente y de alto valor agregado como el canadiense”, afirmó.

Por su parte, la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, destacó que el intercambio bilateral crece más de 500 % desde la entrada en vigor del TLC en 2013 y señaló que aún existe espacio para diversificar la oferta exportable panameña.

El reto ahora será sostener la regularidad de los envíos y ampliar la oferta exportable hacia otros productos con potencial en el mercado canadiense.