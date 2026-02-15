Panamá frente al reto de la transparencia: acciones al portador y sustancia económica

La Ley 32 de 1927 ha sido, durante casi un siglo, el pilar sobre el cual se edificó el centro de servicios legales y corporativos de Panamá. Sin embargo, la evolución de los estándares globales en materia de prevención de blanqueo de capitales ha puesto bajo la lupa estructuras que faciliten el anonimato. Aunque en la práctica operativa de Panamá, las acciones al portador ya habían caído en desuso debido a regulaciones previas que exigían su custodia, la viceministra señaló que es imperativo llevar esta realidad al plano legal de manera taxativa.Sáiz subrayó que esta adecuación responde de forma directa a las actualizaciones de la Recomendación 24 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Dicha recomendación refuerza los requerimientos sobre la identificación transparente y el acceso inmediato a la información de los beneficiarios finales de las personas jurídicas.'Se trata de consolidar legalmente una realidad operativa existente, aportar claridad jurídica y evitar observaciones en futuras evaluaciones internacionales', afirmó la viceministra, asegurando que la medida no representa un impacto disruptivo para el sector privado panameño, ya que la industria se ha adaptado previamente a estos estándares.