Panamá inicia limpieza legal de sociedades desde el 27 de febrero para fortalecer su sistema financiero

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) iniciará a partir del 27 de febrero de 2026 el proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas, con el propósito de fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país, en cumplimiento de la ley y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Según informó el MEF, como parte de la medida se habilitará un acceso directo en el sitio web del Registro Público, donde la ciudadanía podrá consultar la lista de sociedades incluidas en el proceso, así como los avances relacionados con la actualización del marco normativo correspondiente.