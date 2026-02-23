Panamá inicia limpieza legal de sociedades desde el 27 de febrero para fortalecer su sistema financiero

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) iniciará a partir del 27 de febrero de 2026 el proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas, con el propósito de fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país, en cumplimiento de la ley y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Según informó el MEF, como parte de la medida se habilitará un acceso directo en el sitio web del Registro Público, donde la ciudadanía podrá consultar la lista de sociedades incluidas en el proceso, así como los avances relacionados con la actualización del marco normativo correspondiente.

Proceso en dos etapas

El MEF explicó que el proceso se desarrollará en dos etapas.

La primera etapa comprende a las personas jurídicas que mantienen un marginal de disolución por falta de pago de la tasa única durante más de diez años, específicamente desde 2016, conforme a lo establecido en el artículo 318-A del Código Fiscal.

La segunda etapa abarcará a las personas jurídicas con estatus de suspendidas en el Registro Público, de acuerdo con el mismo artículo y conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 52 de 2016 y la Ley 254 de 2021.

En esta primera fase se ejecutarán las resoluciones administrativas emitidas en 2016 por la Dirección General de Ingresos de Panamá (DGI), mediante las cuales se ordenó la colocación de marginal de disolución a 290,534 personas jurídicas.

El proceso iniciará con un primer bloque de 180,883 sociedades, cuya información fue debidamente homologada entre la Dirección General de Ingresos y el Registro Público, correspondiente a casos de disolución involuntaria, y continuará de manera escalonada, controlada y progresiva, conforme a las directrices técnicas y legales definidas por el Comité de Trabajo Interinstitucional.

De acuerdo con el MEF, las sociedades incluidas en el proceso se encuentran suspendidas principalmente por tres causas: el incumplimiento en el pago de la tasa única anual, la ausencia de un agente residente y sanciones derivadas de incumplimientos regulatorios, como la falta de mantenimiento de registros contables actualizados o la omisión en el reporte de información sobre beneficiarios finales.

Según la entidad, en numerosos casos estas sociedades acumulan más de 20 años de morosidad, situación que activa la obligación legal de proceder con su disolución conforme al marco normativo vigente en Panamá, como parte del saneamiento del registro corporativo nacional.

La medida forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la transparencia financiera y el cumplimiento regulatorio, con el objetivo de avanzar en la salida de Panamá de las listas internacionales, atendiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los estándares del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).