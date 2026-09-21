Panamá plantea al BID una estrategia regional conjunta de IA y Semiconductores

En el marco de una mesa redonda de alto nivel organizada por el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, propuso este lunes articular de manera conjunta entre los países de América Latina y el Caribe una estrategia regional de Inteligencia Artificial (IA), así como una de Microelectrónica y Semiconductores. Durante la reunión, que contó con la participación del presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, mandatarios de la región y líderes de gigantes tecnológicos como Google, Anthropic y OpenAI, Mulino subrayó la determinación de Panamá de liderar y adaptarse a los cambios disruptivos globales. “Hay momentos en que un país debe decidir si observa una transformación o si se prepara para ser parte de ella. Panamá ha decidido ser parte de esta”, afirmó el mandatario al destacar que la nación ya cuenta con estrategias nacionales formuladas en ambas materia.

Un hub tecnológico

En su intervención, el mandatario panameño explicó que el país avanza en el desarrollo de capacidades clave como computación avanzada, ciberseguridad y biotecnología. Señaló que estas herramientas están transformando la productividad y competitividad a nivel global, por lo que resulta imprescindible invertir en la formación de recurso humano especializado en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y semiconductores. “Queremos preparar a nuestros jóvenes tanto para participar de la economía que viene como para ayudar a construirla”, enfatizó Mulino, añadiendo que la IA se está integrando progresivamente a la educación, la plataforma logística y los servicios públicos. Asimismo, resaltó los avances del programa Panamá Conecta, iniciativa orientada a consolidar una sola puerta digital de trámites gubernamentales basada en la interoperabilidad institucional, la reducción de burocracia y la facilitación para el emprendimiento y la inversión privada.

Conectividad global