Panamá, ¿próximo a salir de la ‘zona amarilla’ de preocupaciones fiscales?

Andrés Langebaek, director ejecutivo de Estudios Económicos de Grupo Bolívar y Jesús González, presidente de EditoRed, coincidieron en Panamá para hablar sobre las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe 2025-2030 en un foro de diálogo interregional que reunió a editores de medios especializados en economía de Europa y América LatinaLangebaek calificó a Panamá como un 'capítulo aparte' en la región. Destacó la gestión fiscal, señalando que los planes de reducción de déficit son 'muy promisorios' y que el país está próximo a salir de la 'zona amarilla' de preocupaciones fiscales.'Se espera que Panamá deje de estar muy pronto en una zona de riesgo o alerta económica, gracias a su gestión y planificación', comentó el director ejecutivo de Estudios Económicos de Grupo Bolívar. Rubilu Rodríguez, directora de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que los problemas fiscales derivados de la pandemia obligaron a los países a abordar altos niveles de deuda y déficit.Por ejemplo, mencionó que Panamá está ejecutando una ruta descendente en su déficit fiscal pasando de un déficit del 7 % en 2024 a 4 % este 2025. Manteniendo un compromiso de seguir una ruta descendente hasta alcanzar el 1.5% en 2030.Recientemente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que Panamá cerrará el 2025 cumpliendo la meta del déficit fiscal de 4 %, es decir, 3.5 % menos de donde estaba hace un año. 'Ha sido durísimo bajar tres puntos y medio; suena fácil decirlo, pero en función de administrar el Estado fue muy duro el año que estamos terminando para lograr esa meta', subrayó.El presidente dijo que el cumplimiento de la ley ha permitido al país recuperar la confianza de los inversionistas, lo cual es clave para la estabilidad y la llegada de nuevas oportunidades. A esto se suma que Panamá logró mantener el grado de inversión de importantes calificadoras de riesgo, pese a que 'mucha gente apostaba que se perdería hace un año'.