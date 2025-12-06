Panamá, ¿próximo a salir de la ‘zona amarilla’ de preocupaciones fiscales?

Andrés Langebaek, director ejecutivo de Estudios Económicos de Grupo Bolívar y Jesús González, presidente de EditoRed, coincidieron en Panamá para hablar sobre las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe 2025-2030 en un foro de diálogo interregional que reunió a editores de medios especializados en economía de Europa y América Latina Langebaek calificó a Panamá como un “capítulo aparte” en la región. Destacó la gestión fiscal, señalando que los planes de reducción de déficit son “muy promisorios” y que el país está próximo a salir de la “zona amarilla” de preocupaciones fiscales. “Se espera que Panamá deje de estar muy pronto en una zona de riesgo o alerta económica, gracias a su gestión y planificación”, comentó el director ejecutivo de Estudios Económicos de Grupo Bolívar. Rubilu Rodríguez, directora de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que los problemas fiscales derivados de la pandemia obligaron a los países a abordar altos niveles de deuda y déficit. Por ejemplo, mencionó que Panamá está ejecutando una ruta descendente en su déficit fiscal pasando de un déficit del 7 % en 2024 a 4 % este 2025. Manteniendo un compromiso de seguir una ruta descendente hasta alcanzar el 1.5% en 2030. Recientemente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que Panamá cerrará el 2025 cumpliendo la meta del déficit fiscal de 4 %, es decir, 3.5 % menos de donde estaba hace un año. “Ha sido durísimo bajar tres puntos y medio; suena fácil decirlo, pero en función de administrar el Estado fue muy duro el año que estamos terminando para lograr esa meta”, subrayó. El presidente dijo que el cumplimiento de la ley ha permitido al país recuperar la confianza de los inversionistas, lo cual es clave para la estabilidad y la llegada de nuevas oportunidades. A esto se suma que Panamá logró mantener el grado de inversión de importantes calificadoras de riesgo, pese a que “mucha gente apostaba que se perdería hace un año”.

Canal, la gran apuesta

Asimismo reconoció que su gobierno está apostando mucho a la atracción de inversión extranjera en temas tan importantes como van a ser los proyectos de la Autoridad del Canal de Panamá como un nuevo embalse en Río Indio y la construcción de dos nuevos puertos. Aunque el impacto directo del Canal en el producto interno bruto (PIB) es de solo 5 % o 6 %, al considerar las actividades vinculadas (puertos, servicios financieros y legales), la afectación potencial es mucho mayor: más del 20 % del PIB y cerca del 70 % de las exportaciones totales de servicios, explicó la directora de Políticas Públicas del MEF. “Una baja en las utilidades del Canal significa menos ingresos para el Estado, afectando la inversión en obras públicas y la gestión fiscal”, mencionó. Rodríguez señaló que la incertidumbre generada por temas como las políticas arancelarias de la administración de Donald Trump y el cambio de la globalización hacia una posible regionalización son, de hecho, una oportunidad muy importante para Panamá. Recordó que como país de servicios enfocado en la logística, el Canal y los puertos, este fenómeno abre un abanico de posibilidades para establecer nuevas empresas dedicadas a la distribución y actividades de Nearshoring. “Esto le permite fortalecer los lazos comerciales con la región y Europa, y potenciar aún más su plataforma logística y de servicios, citando la Zona Libre de Colón como un activo clave para importar y reexportar productos”, recalcó la directora de Políticas Públicas del MEF. El presidente de EditoRed, por su parte, indicó que el Canal de Panamá es una infraestructura trascendental no solo para el país, sino también para el comercio mundial. “En torno a este gran proyecto, Panamá ha demostrado ser un país que sabe prestar servicios y ofrece fiabilidad en su prestación”, dijo.

El mayor reto: impulsar la inversión

El gran desafío para América Latina, como Panamá, es lograr tasas de inversión más altas, especialmente inversión privada, ya que los niveles son bajos en proporción al PIB, incluso comparados con África. La polarización entre gobiernos de izquierda y derecha no ayuda; es necesario alcanzar consensos para lograr que la inversión privada se incremente, advirtió el director ejecutivo de Estudios Económicos de Grupo Bolívar. Langebaek mencionó que aunque los procesos de integración y los tratados de los 90 se perdieron, la política de los Estados Unidos ha reavivado el interés en la integración regional. Recordó que existe una gran posibilidad de complementación entre los países del Sur (productores de soya y trigo) y los del Norte (productores de café y cacao), facilitando un mayor intercambio.

La mirada puesta en la UE

El presidente de EditoRed subrayó que Panamá tiene el potencial de convertirse en un “gran hub” para atraer inversiones y fortalecer la relación de servicios, especialmente con la Unión Europea (UE). Señaló que la UE siempre busca confianza, seguridad y cumplimiento de normas. “Panamá debe consolidarse como un área segura y eficiente para atraer la inversión europea”, dijo. Sin embargo, aclaró que para fomentar la inversión de la UE, Panamá debe ser más rigurosa en el cumplimiento de las normas, mientras que la UE debe ser menos excesivamente formalista y más flexible. González defendió que Panamá ha cumplido los requisitos necesarios para salir de determinadas listas de la UE, lo que ha llevado a una normalización de la relación. Enfatizó que el país ya goza del Tratado de Libre Comercio y Asociación Estratégica con Centroamérica. Para el presidente de EditoRed, es fundamental dar a conocer estos avances y la realidad de un Panamá atractivo, ya que las opiniones públicas influyen en los políticos en Europa y en la región.