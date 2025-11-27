Panamá registra el mayor aumento de pobreza y pobreza extrema en la región

A pesar del crecimiento sostenido de la economía panameña —10.8 % en 2022, 7.3 % en 2023 y 2.9 % en 2024— la pobreza y la pobreza extrema continúan en aumento. Así lo revela el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), documento que además posiciona a Panamá como el segundo país más desigual de la región, por detrás de Colombia.

Según las estimaciones del organismo, la tasa de pobreza en Panamá se mantuvo en 14.3 % en 2022 y 2023, pero subió a 16.2 % en 2024, lo que supone un incremento de 1.9 puntos porcentuales. La pobreza extrema también se deterioró: pasó de 6.5 % en 2022 y 2023 a 7.3 % en 2024, un aumento de 0.8 puntos porcentuales.

A nivel regional, Argentina, Ecuador y Panamá fueron los únicos países que registraron incrementos tanto en pobreza como en pobreza extrema en 2024. Las tasas estimadas fueron: Argentina, 31.2 % y 4.0 %; Ecuador, 26.3 % y 7.5 %; y Panamá, 16.2 % y 7.3 %, respectivamente. “Panamá tuvo la mayor alza, con 1.9 y 0.8 puntos porcentuales adicionales en pobreza y pobreza extrema, respectivamente, seguido de la Argentina y el Ecuador”, destaca la Cepal.

En contraste, Uruguay experimentó una leve reducción de 0.5 puntos en pobreza, aunque la pobreza extrema aumentó 0.1 puntos. Otros países mostraron mejoras significativas entre 2023 y 2024: Honduras registró la mayor caída —4.2 puntos menos en pobreza y 3 puntos en pobreza extrema—, seguida de Costa Rica y República Dominicana, con descensos de 3.3 puntos en pobreza y de 0.7 y 0.8 puntos en pobreza extrema, respectivamente. México redujo la pobreza en 3.1 puntos y la pobreza extrema en 0.6 puntos, mientras que Colombia logró disminuciones de 2.5 y 1.5 puntos. Paraguay, Brasil y Perú también registraron bajas, aunque de menor magnitud.