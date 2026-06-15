Panamá registra inflación de 0.3% en mayo impulsada por el encarecimiento de combustibles y pasajes aéreos

El costo de la vida en las áreas urbanas de Panamá experimentó un incremento del 0.3% durante el mes de mayo de 2026 en comparación con abril, según el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el cual utiliza una base de 100 fijada en 2024.

Con este resultado, el IPC Nacional Urbano se situó en 102.4 puntos. Al analizar el comportamiento por regiones, la provincia de Panamá lideró el avance de la inflación con una variación mensual del 0.5%, mientras que en el resto urbano del país, el incremento se mantuvo alineado con el promedio nacional en un 0.3%.

El motor principal detrás de la inflación de mayo fue la división de transporte, que registró un alza del 1.5%. Este comportamiento se debió principalmente al repunte del 10.1% en el transporte de pasajeros por aire (tanto nacional como internacional) y al incremento del 4.1% en los combustibles y lubricantes, impulsado de forma directa por la subida en el precio de la gasolina en el mercado local.

La inflación del país registró un leve aumento a pesar de que en medio del conflicto en el Medio Oriente, el bloqueo en el estrecho de Ormuz y de la volatilidad de los precios del petróleo mundial, Panamá activó un programa de subsidio y estabilización del combustible destinado a frenar el alza internacional de los precios y evitar un impacto directo en el costo de la vida, los alimentos y las tarifas de transporte, según lo establecido en la Resolución N.24-26 aprobada en Consejo de Gabinete el 31 de marzo.

“Panamá, en su condición de país importador de hidrocarburos, se encuentra sujeta a las fluctuaciones externas de los precios internacionales, sin capacidad de incidir directamente en su determinación, lo que repercute en la economía interna y en el poder adquisitivo de la población”, señala la Resolución N.24-26.

Otros sectores que presionaron el índice al alza fueron las bebidas alcohólicas y tabaco (+0.6%), empujadas por un avance del 1.8% en licores, destilados y vinos; y recreación, deporte y cultura (+0.4%), donde los paquetes turísticos subieron un 2.5%.

En el rubro clave de alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento fue del 0.2%, destacando las presiones en productos frescos como las frutas (+1.6%, por mayores precios en limones y guineos) y las hortalizas, tubérculos y legumbres (+1.0%).

De igual forma, registraron avances del 0.2% los servicios de salud —debido al encarecimiento del 0.3% en medicamentos—, información y comunicación, y servicios de restaurantes y alojamientos. Por su parte, la división de muebles y mantenimiento del hogar subió un 0.1%, y el segmento de cuidado personal reportó una variación marginal al alz a. Los servicios educativos y el sector de seguros y servicios financieros se mantuvieron sin cambios.