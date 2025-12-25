  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Panamá se consolida como ‘hub’ digital con la llegada de la UIT, afirmó Martínez-Acha

La instalación de la Oficina Regional de la UIT refuerza la confianza multilateral en Panamá.
La instalación de la Oficina Regional de la UIT refuerza la confianza multilateral en Panamá.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 26/12/2025 00:00

Panamá será sede de la Oficina Regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), tras la firma del acuerdo de sede entre el Estado panameño y este organismo de las Naciones Unidas.

El convenio, suscrito de manera diferida por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, permite la instalación formal de la representación regional en el país.

“Este acuerdo marca un hito en la cooperación internacional en materia de telecomunicaciones y reafirma la confianza del sistema multilateral en Panamá como socio estratégico”, destacó durante la ceremonia, el canciller Martínez-Acha Vásquez.

La llegada de la UIT refuerza el posicionamiento de Panamá como plataforma regional para la economía digital y las telecomunicaciones, con potencial para atraer cooperación técnica, proyectos de inversión y transferencia de conocimiento hacia Centroamérica y el Caribe.

“La instalación de la Oficina Regional de la UIT en Panamá fortalecerá la cooperación técnica en Centroamérica y el Caribe y consolida al país como un hub regional en telecomunicaciones e innovación digital”, precisó el jefe de la diplomacia panameña.

La presencia de la oficina regional facilitará el desarrollo de iniciativas en áreas como conectividad, modernización regulatoria, ciberseguridad y servicios digitales, con impacto directo en la competitividad, la innovación y el crecimiento económico del país.

El acuerdo se concretó mediante un trabajo coordinado entre la Cancillería y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), y completa el proceso iniciado por la UIT en su sede en Ginebra, Suiza.

Lo Nuevo