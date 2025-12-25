Panamá se consolida como ‘hub’ digital con la llegada de la UIT, afirmó Martínez-Acha

Panamá será sede de la Oficina Regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), tras la firma del acuerdo de sede entre el Estado panameño y este organismo de las Naciones Unidas.

El convenio, suscrito de manera diferida por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, permite la instalación formal de la representación regional en el país.

“Este acuerdo marca un hito en la cooperación internacional en materia de telecomunicaciones y reafirma la confianza del sistema multilateral en Panamá como socio estratégico”, destacó durante la ceremonia, el canciller Martínez-Acha Vásquez.

La llegada de la UIT refuerza el posicionamiento de Panamá como plataforma regional para la economía digital y las telecomunicaciones, con potencial para atraer cooperación técnica, proyectos de inversión y transferencia de conocimiento hacia Centroamérica y el Caribe.

“La instalación de la Oficina Regional de la UIT en Panamá fortalecerá la cooperación técnica en Centroamérica y el Caribe y consolida al país como un hub regional en telecomunicaciones e innovación digital”, precisó el jefe de la diplomacia panameña.

La presencia de la oficina regional facilitará el desarrollo de iniciativas en áreas como conectividad, modernización regulatoria, ciberseguridad y servicios digitales, con impacto directo en la competitividad, la innovación y el crecimiento económico del país.

El acuerdo se concretó mediante un trabajo coordinado entre la Cancillería y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), y completa el proceso iniciado por la UIT en su sede en Ginebra, Suiza.