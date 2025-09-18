Panamá sigue siendo un destino seguro para los turistas, según Promtur

El presidente de la junta directiva de Promtur Panamá, Demetrio Maduro, destacó que dentro de la región el país se muestra como ese destino seguro para los turistas.

Este beneficio, aseguró, se le debe sacar provecho para así atraer a más visitantes, que tal vez hoy en día no conozcan estas facilidades.

”Una de las razones que toma en cuenta una persona para viajar tiene que ver con la seguridad. Nadie viaja para sufrir. En Panamá, tenemos esta facilidad”, comentó Maduro.

El tema de seguridad fue uno de los principales segmentos que se trataron en el encuentro turístico, que organizó Promtur Panamá junto a la Autoridad de Turismo de Panamá, este juves, con la industria.

El evento fue un espacio donde las autoridades junto a los diferentes gremios compartieron iniciativas que fortalecen a Panamá como destino turístico de alto nivel.

Maduro comentó que uno de los esfuerzos que se están haciendo es que Panamá tenga visibilidad en el mundo, ya que si bien es recordado por su nombre, pero muy poco conocido por sus cualidades naturales.

“Hay mucho que visitar porque hay cultura, gastronomía, playa, montañas y puertos. Estamos trabajando fuertemente con las agencias de viajes”, indicó.