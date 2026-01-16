Panamá suma el melón amarillo a su oferta agrícola de exportación a Europa

Panamá avanza en la diversificación de su oferta agroexportadora con el melón amarillo, un cultivo que comienza a perfilarse como rubro estratégico para el mercado europeo, por su alta demanda, calidad y potencial de rentabilidad para los productores nacionales.

Este impulso se evidenció durante un Día de Campo organizado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en una parcela demostrativa de melón amarillo con fines de exportación, ubicada en la finca de la familia Ríos, en el sector de El Manantial de Las Tablas, provincia de Los Santos.

La actividad reunió a productores, técnicos y representantes del sector comercial interesados en conocer el desempeño productivo y las oportunidades de mercado de este cultivo.

Durante la jornada, el Coordinador de Cadenas Agroalimentarias del MIDA, Erick Fidel Santamaría, en representación del ministro Roberto Linares, destacó que el melón amarillo forma parte de la estrategia institucional para ampliar la canasta exportable agropecuaria, reducir la dependencia de cultivos tradicionales y mejorar la competitividad del sector agrícola.

Desde el punto de vista técnico-productivo, Alexis Bravo presentó los principales factores que inciden en la rentabilidad del cultivo, como el manejo eficiente del suelo, la trazabilidad mediante registros productivos, el uso adecuado de semilleros y un manejo agronómico ajustado a cada etapa fenológica. Subrayó que el melón amarillo cuenta con ventajas comparativas en los mercados europeos, donde existe una demanda sostenida por frutas de alta calidad e inocuidad certificada.

El componente sanitario fue abordado por especialistas de Sanidad Vegetal del MIDA, quienes resaltaron que el cumplimiento de estándares fitosanitarios y de inocuidad es clave para acceder y mantenerse en mercados internacionales, especialmente en la Unión Europea.

Para los productores, el cultivo representa una alternativa económicamente viable frente a los rubros tradicionales de la región de Azuero, con potencial para generar mayores ingresos, encadenamientos productivos y empleo rural. Así lo señaló el ingeniero Carlos Ríos, anfitrión de la actividad, quien destacó el acompañamiento técnico como un elemento determinante para orientar la producción hacia la exportación.

El recorrido por las parcelas permitió constatar el manejo agronómico aplicado y el comportamiento del cultivo, reforzando el interés de los asistentes en replicar el modelo productivo. El melón amarillo tiene un sabor dulce distintivo, ligeramente más ácido que el del melón verde.

Con este tipo de iniciativas, el MIDA busca impulsar la diversificación agrícola, fortalecer la cadena agroexportadora y posicionar nuevos productos panameños en mercados internacionales, apostando por cultivos con mayor valor agregado y demanda externa, como el melón amarillo.