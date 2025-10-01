Panamá supera el 90 % del Registro de Beneficiarios Finales

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) de Panamá destacó los avances significativos del país en el fortalecimiento de su marco de cumplimiento y transparencia. Isabel Vecchio, secretaria técnica de la CNBC, confirmó que Panamá ha logrado un alto nivel de carga en el Registro Único de Beneficiarios Finales. 'Estamos arriba del 90 % en el registro de beneficiarios finales. Este avance, impulsado por el registro continuo de sujetos no financieros ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), consolida la posición de Panamá como un país referente a nivel internacional en esta materia', afirmó Vecchio, este miércoles, durante el lanzamiento del 10 Congreso Internacional de Cumplimiento de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa).