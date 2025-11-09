Panamá y el Mercosur: una alianza estratégica con oportunidades y desafíos reales

Otro punto que merece atención es la inestabilidad económica y política que históricamente ha caracterizado al Mercosur. Las crisis recurrentes en Argentina y los vaivenes económicos de Brasil suelen provocar devaluaciones, restricciones cambiarias y medidas proteccionistas que afectan las relaciones comerciales.Esto significa que Panamá se vincula con un socio de enorme potencial, pero también de alta volatilidad. En la práctica esa inestabilidad puede modificar los términos de intercambio e incluso afectar los flujos de inversión si las condiciones dejan de ser predecibles.