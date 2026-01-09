Panamá y el Mercosur: una alianza estratégica más allá del libre comercio

Si bien el potencial es significativo, los beneficios de la asociación con el Mercosur no serán automáticos. Desde el punto de vista del comercio exterior, Panamá deberá avanzar en negociaciones bilaterales que permitan abrir mercados de manera selectiva y fomentar encadenamientos productivos reales.La diversificación de la oferta exportable, el fortalecimiento de la competitividad interna y la coordinación entre el sector público y privado serán factores determinantes. Además, será necesario asegurar que la infraestructura, la regulación y los incentivos estén alineados con la estrategia de posicionar al país como plataforma regional.El desafío consiste en traducir el estatus político y diplomático en resultados económicos tangibles, evitando que la relación se limite a un marco declarativo.