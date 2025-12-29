Exportaciones de Panamá superarían los $1,300 millones en 2025

Sobre versiones relacionadas con una revisión del Código Fiscal a empresas extranjeras, Moltó precisó que se trata de un proceso liderado por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y finanzas, enfocado en verificar la sustancia económica de las empresas acogidas a regímenes especiales. Aseguró que no se afectará la estabilidad jurídica y que las compañías que cumplen con la normativa no tienen motivo de preocupación.Finalmente, el ministro destacó los esfuerzos del Gobierno por fortalecer la confianza internacional, recordando la salida de Panamá de listas discriminatorias y la promoción directa del país ante inversionistas, como elemento clave para atraer capital, generar empleo y sostener el crecimiento económico.