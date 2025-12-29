Exportaciones de Panamá superarían los $1,300 millones en 2025

El Gobierno panameño proyecta un crecimiento sostenido de las exportaciones, una mayor inserción en mercados regionales y una apuesta estratégica por los servicios modernos como ejes de la política económica hacia 2026. Así lo expuso ayer, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante un conversatorio con medios de comunicación, en el que hizo un balance del 2025 y delineó las prioridades del próximo año. Según Moltó, Panamá podría cerrar 2025 con exportaciones totales cercanas a los $1,300 millones, incluyendo los regímenes especiales, y alcanzar hasta $1,500 millones en 2026, impulsadas por la recuperación del banano, el fortalecimiento del sector productivo y la diversificación de mercados. Moltó destacó que el desempeño exportador del país muestra una tendencia positiva. “Al mes de octubre, las exportaciones alcanzaron su nivel más alto en los últimos 15 años, lo que refleja el impacto del apoyo al sector productivo y la diversificación de mercados”, afirmó.

Mercosur: plataforma logística y de valor agregado

Uno de los principales hitos de la gestión fue la aprobación de Panamá como Estado asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur), un proceso que contó con respaldo unánime de la Asamblea Nacional. Moltó subrayó que no se trata de una apertura comercial automática, sino de un acuerdo marco de complementación, enfocado en aprovechar las ventajas logísticas del país. “Panamá se ofrece como una plataforma para que empresas del Mercosur se establezcan, generen valor agregado, transformen productos y los redistribuyan a Centroamérica, el Caribe y otros mercados”, explicó. El ministro detalló que el país iniciará negociaciones bilaterales con cada miembro del bloque. Ya existen términos de referencia con Brasil, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay han manifestado interés en avanzar en conversaciones durante 2026. En todos los casos, aseguró, se protegerán los productos sensitivos como arroz, carnes, maíz y cerdo, y cualquier acuerdo será consultado con los sectores productivos y sometido a la Asamblea Nacional.

Banano y reactivación del empleo

La reactivación del sector bananero, especialmente en Bocas del Toro, fue otro de los puntos destacados. Moltó confirmó que las plantaciones ya están produciendo y que las exportaciones se reanudarán entre finales de diciembre y principios de enero, lo que permitirá recuperar miles de empleos. “El producto ya se está vendiendo en el mercado local y el banano de exportación comenzará a salir en enero, lo que debe generar más de 2,000 empleos adicionales”, señaló, al tiempo que destacó la recuperación de infraestructuras comunitarias como escuelas y la incorporación de nuevo personal al sector.

Servicios modernos como motor de crecimiento

Más allá de los bienes tradicionales, el Ministerio de Comercio e Industrias impulsa una estrategia para fortalecer la exportación de servicios modernos, aprovechando el rol de Panamá como centro financiero, logístico y digital. “Panamá no solo exporta mercancías. Aquí hay servicios financieros, seguros, producción audiovisual, arte y servicios digitales que pueden venderse al mundo”, indicó Moltó, al resaltar que este sector ofrece empleos mejor remunerados y mayor valor agregado.

Diferendo con Costa Rica en la OMC

En el plano comercial regional, el ministro se refirió al conflicto con Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), y explicó que el país ejerció su derecho a apelar, al no estar de acuerdo con el fallo inicial, y reiteró la disposición del Gobierno a resolver el diferendo mediante diálogo bilateral. “Panamá quiere reglas claras y justas para ambos países, de forma que los sectores productivos puedan beneficiarse”, sostuvo. Moltó destacó que la semana pasada, a través de un medio de comunicación, su homologo, Manuel Tovar, adelantó que en enero próximo iniciarían las negociaciones directas con Panamá. Y aunque, la contraparte panameña no se niega a la negociación, el titular panameño aclaró a los medios que deberán hacer una contrapropuesta. “Definitivamente, en los primeros días de enero tenemos una agenda muy cargada y, además, está previsto el viaje a Davos, en el que acompañaremos al presidente de la República”, dijo Moltó. Y agregó: “Queremos sentarnos con Costa Rica y le haremos una contrapropuesta. Panamá está de acuerdo y siempre ha dicho que quiere sentarse a dialogar; lo hemos expresado desde el primer día, incluso antes de presentar la apelación”.

Revisión fiscal y seguridad jurídica

Sobre versiones relacionadas con una revisión del Código Fiscal a empresas extranjeras, Moltó precisó que se trata de un proceso liderado por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y finanzas, enfocado en verificar la sustancia económica de las empresas acogidas a regímenes especiales. Aseguró que no se afectará la estabilidad jurídica y que las compañías que cumplen con la normativa no tienen motivo de preocupación. Finalmente, el ministro destacó los esfuerzos del Gobierno por fortalecer la confianza internacional, recordando la salida de Panamá de listas discriminatorias y la promoción directa del país ante inversionistas, como elemento clave para atraer capital, generar empleo y sostener el crecimiento económico.