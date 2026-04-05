Panamá y SIECA: debate por el etiquetado frontal

La directora del Movimiento de Alimentación Saludable, Betty Cruzado, sostiene que el etiquetado frontal debe implementarse de inmediato, respaldado por la evidencia científica disponible.Cruzado recuerda que el Artículo 36 de la Ley 45 de 2007 ya obliga a incluir advertencias en productos que representen riesgo para la salud, por lo que los sellos octagonales no crean una obligación nueva, sino que desarrollan una norma vigente.Además, subraya que Panamá cuenta con su propio estudio, realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Movimiento de Alimentación Saludable, en el que participaron 1,200 panameños en 31 supermercados. Los resultados, según Cruzado, demostraron que los sellos octagonales fueron hasta 15 veces más efectivos para identificar exceso de nutrientes críticos en comparación con otros sistemas de etiquetado. 'El símbolo que la Cámara minimiza es el que mejor funciona con la población real de Panamá', puntualizó Cruzado, quien también refutó los argumentos de la industria sobre posibles aumentos de precios o reducción de variedad en el mercado, citando la experiencia de Chile, donde la implementación incentivó la reformulación de alimentos sin encarecerlos ni reducir la oferta.