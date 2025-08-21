Panameños buscan salario promedio pretendido de $1.064

Durante julio, los panameños estuvieron buscando un salario promedio pretendido de $1.064 lo que representa un leve decrecimiento de 0,18 % frente a junio de 2025. En la comparación interanual muestra un aumento respecto a julio 2024 de 4,55 % y 1,44 % en lo que va del 2025.

Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta, explicó que el Reporte del Mercado Laboral de julio muestra un aumento en el acumulado interanual de 4,55% con respecto a julio 2024 y un salario promedio pretendido que alcanzó los $1,064 para julio 2025, manteniéndose casi igual con respecto al mes anterior. Mientras que los puestos que sobresalen con las mayores aspiraciones en los diferentes segmentos fueron: Producto, Asesoría Legal Internacional y Desarrollo de Negocios.

En julio, el salario promedio pretendido por los hombres fue de $1.077, mientras que el de las mujeres se ubicó en $1.014, lo que refleja una brecha del 6,18 %.

El salario medio requerido por los hombres aumentó 0,24 %, mientras que el de las mujeres bajó 0,05 % respecto al mes anterior. Los hombres aspiran a ganar en promedio $63 más que las mujeres.

Las postulaciones totales del mes julio presentaron levemente una mayor participación de mujeres con 50,67 % versus los hombres con 49,33 %.

Sin embargo, las postulaciones masculinas superan las femeninas para los niveles de jefe o supervisor con 60,52 % y senior o semi-senior con 51 %. La participación femenina es superior en el segmento Junior con 52,54 %.

Entre los jóvenes de 18 a 24 años, que representaron el 17,84 % de las postulaciones totales, el salario promedio pretendido fue de $768, con un incremento mensual de 1,65 % en comparación con el mes anterior.