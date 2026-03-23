Parkland Panamá: ¿otro caso como Snowland?

Horas después de la sanción de $15,000 impuesta por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) por el caso Snowland Panamá, un nuevo proyecto llamado Parkland Panamá comienza a circular en redes sociales y genera dudas entre usuarios, pues anuncia que su aperturá será en abril próximo.

Se trata de una cuenta en Instagram que, con apenas seis días de creada, acumula 12 publicaciones, 3,825 seguidores y sigue a 10 perfiles. En sus contenidos promociona un supuesto parque acuático con canchas deportivas, spa, cine y diversas atracciones familiares, cuya apertura se anuncia para abril.

“Esto no es solo un parque... es donde el calor se olvida. Toboganes, risas y días que se sienten como vacaciones. Bienvenido a Parkland”, señala una de sus publicaciones la cuenta @parklandpanama.

Sin embargo, varios elementos han despertado suspicacia. Todo el contenido difundido en redes sociales está elaborado con inteligencia artificial y, hasta el pasado viernes 20 de marzo, el perfil incluía un enlace web con información limitada, como una ubicación general en “Condado”, sin dirección exacta ni número telefónico de contacto.

En la plataforma TikTok, el proyecto suma 741 seguidores y 6,687 “me gusta”, con ocho publicaciones, también centradas en imágenes generadas digitalmente.