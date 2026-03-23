Parkland Panamá: ¿otro caso como Snowland?

El surgimiento de <b>Parkland Panamá </b>coincide con la reaparición pública de Jimmy Chung, creador de<b> Snowland Panamá</b>, quien recientemente ha ofrecido entrevistas explicando el origen y desarrollo de su proyecto.El caso Snowland, que se volvió viral en diciembre de 2025, derivó en una sanción por parte de<b> <a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Acodeco</a> </b>tras comprobarse que la publicidad del evento no era veraz, en <b>violación de los artículos 58 y 59 de la Ley 45 de 2007</b>.Estas similitudes —uso de inteligencia artificial en la promoción, rápida viralización en redes y escasa información verificable— han llevado a usuarios a cuestionar la legitimidad del nuevo proyecto.Tanto Snowland Panamá como Parkland Panamá fueron verificados por este medio en el portal <b>Panamá Emprende</b> para confirmar su <b>Aviso de Operación</b>; sin embargo, en ambos casos el sistema arrojó el mensaje <i><b>'Ningún dato disponible en esta tabla'</b></i>, lo que indica que no figuran como negocios registrados ante el <b><a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</a></b>.