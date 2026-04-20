Permanencia del contrabando de ganado reaviva debate sobre trazabilidad bovina

El contrabando de ganado en la frontera entre Panamá y Costa Rica ha vuelto a colocarse en el centro del debate nacional, no solo por los recientes decomisos realizados por la Autoridad Nacional de Aduanas en la provincia de Chiriquí, sino también por las advertencias de los gremios ganaderos y el impulso legislativo para reformar la Ley 104 de 2013 sobre trazabilidad pecuaria.

Investigaciones

La directora de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, detalló que en 2025 se registraron dos casos relevantes en la zona occidental. En uno de ellos, dijo, se retuvieron 37 cabezas de ganado valoradas en $111,000, sobre las cuales se impuso una sanción económica que fue apelada y actualmente se encuentra en trámite en la Comisión de Apelación. En el segundo caso, que involucró 20 reses, según Vadivieso, la investigación continúa y las autoridades buscan a un funcionario municipal que habría emitido las guías de cobro correspondientes. La directora de Aduanas explicó que se ha detectado la práctica de comprar ganado en subastas locales para trasladarlo a Tierras Altas y posteriormente sacarlo por la frontera hacia Costa Rica, además de la reimportación de ganado de contrabando desde territorio costarricense hacia Panamá. Para garantizar la sanidad animal, el ganado retenido es remitido al Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), donde se realizan análisis para descartar enfermedades, y permanece en fincas de esta entidad mientras avanzan las investigaciones de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, conocida como la patrulla aduanera. “Las rutas más sensibles identificadas por Aduanas son San Isidro y Cuervito, en Chiriquí, además del río Sixaola en Bocas del Toro, donde históricamente se han registrado intentos de tráfico ilícito de reses”, informó Valdivieso.

Reforma

El secretario general de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Euclides Díaz, sostuvo que el principal flujo es la salida de ganado panameño hacia Costa Rica se da debido a que los precios son más altos en ese país. “Lo que sí estamos seguros es que hay una salida de ganados indocumentados para Costa Rica; esa frontera es muy porosa”, afirmó Díaz, al tiempo que descartó que exista un ingreso significativo de ganado costarricense hacia Panamá, pues en el pasado esa práctica trajo enfermedades y los productores quedaron escarmentados. Díaz subrayó que la situación refleja la urgencia de avanzar en la implementación de la trazabilidad bovina, un sistema que en Costa Rica ya se encuentra en plena ejecución mientras Panamá permanece estancado en una reforma pendiente. “Los ganaderos estamos dispuestos a pagar los dispositivos para que esto sea un sistema eficaz de control del hato nacional en materia de salud animal y de vigilancia”, señaló el secretario general de Anagan instando a las autoridades, especialmente a Salud Animal, a culminar la reforma de la ley de trazabilidad y ponerla en práctica de manera efectiva. Según el dirigente, la falta de un sistema moderno de control está acarreando consecuencias negativas para el sector y limita la capacidad del país de enfrentar el contrabando y garantizar la sanidad del ganado.

Registro

En 2025, la Comisión de Asuntos Agropecuarios aprobó en primer debate el proyecto de ley que modifica la Ley 104 de 2013, que establece el Programa Nacional de Trazabilidad Pecuaria. El documento, presentado por el diputado Marcos Castillero, fue analizado en una subcomisión con la participación de diversos sectores, que aportaron un compendio de modificaciones. Sin embargo, no ha logrado mayores avances. Castillero, en su momento, subrayó que la modificación de la Ley 104 no es solo un trámite legislativo, sino una necesidad imperante para salvaguardar el futuro del sector agropecuario y la salud de la población. Durante el debate, el jefe del Departamento de Trazabilidad Pecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Rommel Rosas, detalló que el sistema se sustenta en una plataforma que inicia con el registro del dueño de los animales y del establecimiento, lo que permite rastrear cualquier movilización. Añadió que la identificación de los bovinos se realiza con doble dispositivo en ambas orejas, que contiene información del ganado y de su propietario, como parte de un esquema integral de control sanitario y productivo.