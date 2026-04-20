Permanencia del contrabando de ganado reaviva debate sobre trazabilidad bovina

El secretario general de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Euclides Díaz, sostuvo que el principal flujo es la salida de ganado panameño hacia Costa Rica se da debido a que los precios son más altos en ese país. 'Lo que sí estamos seguros es que hay una salida de ganados indocumentados para Costa Rica; esa frontera es muy porosa', afirmó Díaz, al tiempo que descartó que exista un ingreso significativo de ganado costarricense hacia Panamá, pues en el pasado esa práctica trajo enfermedades y los productores quedaron escarmentados. Díaz subrayó que la situación refleja la urgencia de avanzar en la implementación de la trazabilidad bovina, un sistema que en Costa Rica ya se encuentra en plena ejecución mientras Panamá permanece estancado en una reforma pendiente. 'Los ganaderos estamos dispuestos a pagar los dispositivos para que esto sea un sistema eficaz de control del hato nacional en materia de salud animal y de vigilancia', señaló el secretario general de Anagan instando a las autoridades, especialmente a Salud Animal, a culminar la reforma de la ley de trazabilidad y ponerla en práctica de manera efectiva. Según el dirigente, la falta de un sistema moderno de control está acarreando consecuencias negativas para el sector y limita la capacidad del país de enfrentar el contrabando y garantizar la sanidad del ganado.