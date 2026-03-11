¿Por qué exportar en Panamá sigue siendo caro? Georgia Tech pone la lupa en los costos y el transporte terrestre

En el marco de Expocomer 2026, el sector logístico panameño se ha tomado el centro del debate.

Jorge Barnett, director de Georgia Tech Panamá, compartió una visión crítica y estratégica sobre el presente de la industria, subrayando que, aunque el país es una vitrina global, los costos internos y la infraestructura terrestre siguen siendo materias pendientes para alcanzar una verdadera equidad económica.

Uno de los puntos medulares de su intervención fue el anuncio del Estudio Nacional de Logística, lanzado formalmente en el Gabinete Logístico el pasado 26 de febrero.

Según Barnett, este proyecto es vital para actualizar una línea base de costos que no se revisaba con profundidad nacional desde hace una década.

“Todo el mundo habla de que esta es una oportunidad para exportar, pero exportar en Panamá no es barato”, afirmó categóricamente.

El especialista explicó que, si bien el Canal de Panamá y el sistema portuario nos posicionan como líderes en conectividad internacional, la infraestructura interna y los procesos burocráticos no han avanzado al mismo ritmo.

Esto genera una brecha peligrosa: un país de primer mundo en su zona interoceánica, pero con retos de eficiencia en el resto del territorio.