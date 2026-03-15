¿Por qué invertir en renta variable de mercados emergentes?

Invertir en renta variable de mercados emergentes (ME) se sustenta en nuestra visión de que los ME están subestimados, subvalorados y subponderados por los inversores a nivel global. Subestimados: La innovación en los ME —liderada por Asia— se ha acelerado de forma significativa en las últimas décadas, con la región representando el 54 % del total de patentes otorgados a nivel mundial, frente al 15 % correspondiente a Estados Unidos. Muchas compañías líderes en tecnología vienen de los ME. Subvalorados: Las acciones de ME cotizan con descuentos sustanciales frente a los mercados desarrollados. El MSCI Emerging Markets Index cotiza actualmente con un descuento aproximado del 45 % en términos de precio/valor en libros frente al MSCI World Index, y con un descuento cercano al 30 % en términos de precio/beneficio. Subponderados: Las carteras de los inversores globales están significativamente subponderados en ME en relación con su representación en el índice MSCI, con asignaciones del 5.1 % frente a un peso de referencia del 11.0 %. Desde el 2010, la exposición a los ME ha caído estructuralmente hasta llegar a su punto más bajo durante el 2025. La renta variable de ME ha superado en rentabilidad a la de los mercados desarrollados en 2025 y continúa haciéndolo en lo que va de año. En nuestra opinión, los impulsores del desempeño futuro de la renta variable de ME probablemente se mantendrán. Sin embargo, más que un comportamiento generalizado, prevemos que esta dinámica se materialice en nichos de oportunidad que sigan impulsando el crecimiento de beneficios dentro de la clase de activo.

Cadena de suministro de Inteligencia Artificial (IA)

La IA seguirá siendo un motor clave dentro del sector tecnológico en general, y su potencial de crecimiento estructural continúa respaldando el caso de inversión en mercados emergentes clave. Es importante destacar que el conjunto de oportunidades va más allá de los beneficiarios directos de semiconductores en Taiwán y Corea. También están surgiendo oportunidades atractivas a lo largo de la cadena de suministro de la IA, como en servicios de manufactura electrónica, unidades de suministro de energía y fabricantes de placas de circuito impreso. En paralelo, determinadas empresas chinas de internet están incorporando cada vez más la IA en sus ecosistemas, lo que podría generar eficiencias de costos y crecimiento adicional sobre los modelos tradicionales de comercio electrónico y publicidad. Las principales compañías chinas de internet son grandes proveedores de servicios en la nube y deberían beneficiarse del aumento de la demanda de cargas de trabajo relacionadas con la IA. Además, están desarrollando modelos competitivos de IA y diseñando semiconductores, posicionándose para participar de forma más directa en la cadena de valor de la IA.

Liderazgo industrial de China

La demanda mundial de energía continúa aumentando, una tendencia acelerada por las necesidades energéticas de los centros de datos que respaldan el auge de la IA. Esto ha generado un fuerte incremento en la demanda de infraestructura relacionada, incluidas baterías de almacenamiento energético y equipos eléctricos asociados. Las empresas industriales chinas están a la vanguardia de esta tendencia, impulsando el crecimiento tanto en su mercado doméstico como, cada vez más, a través de las exportaciones. De manera similar, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están aprovechando sus ventajas tecnológicas para ganar cuota de mercado internacional, una tendencia que se prevé continúe a lo largo de 2026.

Cambios en políticas y reformas internas

Muchos bancos centrales de ME han seguido flexibilizando la política monetaria para apoyar la demanda interna y equilibrar objetivos económicos más amplios, y se espera que esta tendencia continúe en 2026. En China, la campaña contra la “involución” busca frenar la competencia excesiva en precios y el exceso de capacidad industrial. Aunque todavía es pronto para evaluar el éxito de esta iniciativa, podría comenzar a modificar los incentivos que fomentan una competencia destructiva para los márgenes, especialmente en sectores sometidos a mayor escrutinio regulatorio. Para las empresas bien gestionadas, esto podría reducir la necesidad de gasto defensivo para proteger cuota de mercado, mejorar la calidad de los beneficios y permitir una asignación de capital más racional a lo largo del tiempo. En India, el apoyo político orientado al consumo ya se ha reflejado en las tendencias recientes de consumo. En 2026, los beneficios de estas reformas deberían hacerse más evidentes en los resultados empresariales. En América Latina, Brasil está bien posicionado para beneficiarse de un entorno de tipos de interés más acomodado en 2026, aunque las próximas elecciones podrían introducir cierta volatilidad en los mercados. Por su parte, México continúa respaldado por la dinámica de nearshoring y su proximidad estratégica a Estados Unidos. El panorama de inversión en los ME hoy está definido por sólidas temas estructurales de largo plazo, entre ellas el liderazgo en cadenas de suministro vinculadas a la IA, tecnología, digitalización, la premiumización del consumo y el sector de salud. Estas áreas de crecimiento estructural, combinadas con valoraciones atractivas en determinados segmentos de los ME, refuerzan el caso de inversión en los ME en la actualidad.