¿Por qué invertir en renta variable de mercados emergentes?

La demanda mundial de energía continúa aumentando, una tendencia acelerada por las necesidades energéticas de los centros de datos que respaldan el auge de la IA. Esto ha generado un fuerte incremento en la demanda de infraestructura relacionada, incluidas baterías de almacenamiento energético y equipos eléctricos asociados. Las empresas industriales chinas están a la vanguardia de esta tendencia, impulsando el crecimiento tanto en su mercado doméstico como, cada vez más, a través de las exportaciones. De manera similar, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están aprovechando sus ventajas tecnológicas para ganar cuota de mercado internacional, una tendencia que se prevé continúe a lo largo de 2026.