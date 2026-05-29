Porcinocultura en Panamá crece 25% en casi una década

La porcicultura panameña creció a un ritmo de 25% en los últimos 8 años. Este avance posiciona al sector como una actividad económica consolidada, capaz de responder a la demanda del mercado interno y de sostener una cadena productiva que genera valor agregado en todo el país.

Según cifras de la Asociación Nacional de Porcicultores (Anapor), la industria registra un valor de más de $700 millones en activos y genera 10,000 empleos directos y 40,000 indirectos.

Estos datos se presentaron en el acto de inauguración del XIII Congreso Nacional Porcino, un evento del sector agropecuario que se celebra durante los días 28 y 29 de mayo en la provincia de Coclé.

El encuentro reúne a los principales actores de la industria porcina y a conferencistas internacionales con el objetivo de analizar el panorama actual y las proyecciones de esta actividad.

La inauguración del congreso contó con la participación del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y de los ministros de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

El presidente de Anapor, Víctor Epifanio, explicó que desde 2018 se pasó de 543,000 animales sacrificados a 696,000 al cierre de 2025. Este incremento elevó la producción de carne de 45,620 toneladas a 58,400 toneladas para el consumo del pueblo panameño.

El consumo local también registró un incremento, ya que el consumo per cápita aumentó de 14 a 21 kilos, lo que posiciona a la carne de cerdo con calidad 100% panameña como la segunda más consumida en el país, superada solo por el pollo.

Epifanio reconoció el trabajo y sacrificio de miles de panameños que día a día contribuyen a alimentar al país, y afirmó que la porcicultura seguirá siendo un pilar fundamental para el desarrollo agropecuario y el progreso de las áreas rurales.

Durante su discurso, el ministro Roberto Linares elogió la resiliencia del sector frente a desafíos sanitarios y comerciales, bajo el enfoque de “Una sola salud”, protegiendo el patrimonio animal, la salud pública y el ambiente. 2

Linares señaló que el congreso se realiza en un momento clave para el sector: “Nos enfrentamos a grandes retos: la competencia de las importaciones, la sostenibilidad ambiental y la necesidad de innovación tecnológica. Pero también tenemos enormes oportunidades: mejorar la productividad, fortalecer la organización gremial, atraer a más jóvenes al sector y construir una porcicultura cada vez más eficiente y competitiva”.

Durante el evento se otorgaron reconocimientos a los miembros salientes de la junta directiva de Anapor, Carlos Pitty, Oswaldo Díaz y Rudbelio De León, al tiempo que se dio la bienvenida a los nuevos integrantes.

En la exposición comercial, diversas empresas presentan sus productos y tecnología de vanguardia para impulsar al sector.