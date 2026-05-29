Meduca anuncia calendario de preinscripción para el año escolar 2027

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció las fechas oficiales del proceso de preinscripción para el año escolar 2027 en los centros educativos oficiales del país.

De acuerdo con el calendario divulgado por la entidad, del 15 al 19 de junio de 2026 se realizará la preinscripción para estudiantes de prekínder y kínder, correspondientes a niños de 4 y 5 años cumplidos al 22 de marzo de 2027.

Posteriormente, del 22 al 26 de junio de 2026, se llevará a cabo el proceso para los estudiantes que ingresarán a primer grado y que tengan 6 años cumplidos al 22 de marzo de 2027.

El Meduca informó además que del 29 de junio al 3 de julio de 2026 será el turno para los escolares de los demás niveles, desde segundo grado hasta duodécimo grado.

Mientras tanto, del 6 al 10 de julio de 2026 podrán realizar su preinscripción los alumnos provenientes de escuelas particulares del exterior que aún no cuenten con cupo en el sistema oficial.

La entidad también aclaró que los estudiantes que actualmente cursan sexto grado en una escuela básica general completa quedarán inscritos automáticamente en séptimo grado para el año escolar 2027.

El Ministerio de Educación recomendó a los padres de familia y acudientes consultar directamente en cada centro educativo los requisitos y documentos necesarios para completar el proceso.