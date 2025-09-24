Precios de alimentos, transporte y servicios caen hasta agosto

Los precios de los alimentos, el transporte y los servicios básicos han tenido una caída progresiva, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que monitorea el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

De acuerdo con el más reciente informe, se registró una variación mensual de 0,2 % respecto a julio.

A nivel interanual, es decir, de agosto de 2024 a agosto de 2025, la variación fue de 0,4 %.

“Esta disminución indica que, en promedio, los precios bajaron”, aseguró el INEC, que además informó que esta tendencia a la baja no solo se presentó en los distritos de Panamá y San Miguelito, sino también en el resto del país.

“Tanto en el agregado nacional como a nivel regional, las variaciones interanuales fueron negativas”, dijo.

Principales grupos con reducción de precios:

Transporte, debido a una baja en los precios de los pasajes aéreos.

Comunicaciones, por la disminución en el costo de equipos telefónicos.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, con caídas en productos como pollo, carne de cerdo, carne de res y carne de cerdo enlatada.

También se registraron bajas en los grupos de vivienda, agua, electricidad y gas; recreación y cultura; y bienes y servicios diversos.