Precios de seguros en Latinoamérica caen 5 % en el segundo trimestre 2025

las tarifas de seguros comerciales en Latinoamérica disminuyeron un 5 % en el segundo trimestre de 2025, en comparación del 4 % global, según el Índice del Mercado de Seguros Global publicado por la corredora de seguros y asesora de riesgos Marsh.Con base en el reporte, todas las regiones experimentaron disminuciones en las tarifas compuestas año tras año en el segundo trimestre, de entre el 4 % y el 11 %, excepto en Estados Unidos, donde la tarifa se mantuvo estable. Durante el segundo trimestre se ubicó la cuarta disminución trimestral global consecutiva, tras siete años de aumentos trimestrales, y es una continuación de la tendencia de moderación en las tarifas que se registró por primera vez en el primer trimestre de 2021.