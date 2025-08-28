Precios de seguros en Latinoamérica caen 5 % en el segundo trimestre 2025

las tarifas de seguros comerciales en Latinoamérica disminuyeron un 5 % en el segundo trimestre de 2025, en comparación del 4 % global, según el Índice del Mercado de Seguros Global publicado por la corredora de seguros y asesora de riesgos Marsh. Con base en el reporte, todas las regiones experimentaron disminuciones en las tarifas compuestas año tras año en el segundo trimestre, de entre el 4 % y el 11 %, excepto en Estados Unidos, donde la tarifa se mantuvo estable. Durante el segundo trimestre se ubicó la cuarta disminución trimestral global consecutiva, tras siete años de aumentos trimestrales, y es una continuación de la tendencia de moderación en las tarifas que se registró por primera vez en el primer trimestre de 2021.

Algunos de los hallazgos en la región

El reporte dado a conocer recientemente destaca algunos de los hallazgos. Las tarifas de seguros por Daños Materiales cayeron un 7 %, impulsadas por una mayor competencia.

En general, las tarifas disminuyeron en toda la región, incluyendo entre un 15 % y 20 % en Perú, caracterizado por una mayor competencia y mayor capacidad.

Las empresas locales en Perú y Colombia se mantuvieron cautelosas respecto a riesgos complejos y altas ratios de siniestralidad.

En México y Perú, hubo un mayor énfasis por parte de las aseguradoras en la calidad del riesgo y la valoración de activos, así como en coberturas contra huelgas, disturbios y conmoción civil, y sabotaje y terrorismo, debido a las incertidumbres políticas y sociales.

Los precios de Seguros de Responsabilidad Civil disminuyen por primera vez un 1% en más de tres años.

Se experimentaron tendencias a la baja en toda la región.

Hubo altos niveles de competencia en Colombia y México, con muchas renovaciones realizadas a tarifas planas o con disminuciones, particularmente para empresas con baja y media frecuencia de siniestros.

El seguro de responsabilidad civil de automóviles mostró tarifas generalmente atractivas y un interés creciente por parte de las aseguradoras en negocios previamente no cotizados, aunque las aseguradoras permanecieron cautelosas con clientes de alta frecuencia de siniestros, especialmente en Perú.

En tanto, los seguros de líneas financieras y profesionales cayeron un 8%, marcando el séptimo trimestre consecutivo de descenso en medio de la competencia en los mercados regionales y globales.

El mercado de Responsabilidad de Directores y Funcionarios se mantuvo altamente competitivo. Las renovaciones se beneficiaron de una mayor capacidad y precios competitivos, lo que facilitó las negociaciones sobmre límites y coberturas.

Los aseguradores fueron cautelosos al otorgar reducciones sustanciales en las tarifas para exposiciones percibidas como de alto riesgo. Sin embargo, continuaron ofreciendo tarifas atractivas para retener a los clientes en medio de la evolución de la dinámica del mercado.