Presidente Mulino: Panamá busca competir en grandes ligas con integración regional y logística

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó la noche de este jueves que Panamá avanza en la consolidación de su imagen internacional como país confiable para las inversiones y el comercio, durante la presentación de la nueva identidad del banco Banistmo, ahora bajo el Grupo Financiero BSC, en el Panama Convention Center. Mulino destacó que su administración ha impulsado una política exterior enfocada en defender el prestigio del país y fortalecer la confianza de los mercados internacionales. “Quiero contarles que ayer lanzamos la Marca País, que refleja la identidad panameña y el orgullo de ser anfitriones del mundo, no solo de turistas, sino también de inversiones”, expresó el mandatario.

Centro financiero

El mandatario recordó que Panamá ha sido históricamente un centro bancario de excelencia, con una competitividad envidiable en la región. Sin embargo, reconoció que el país ha enfrentado ataques y acusaciones que motivaron su inclusión en listas discriminatorias, afectando su reputación financiera. “Nos hemos puesto la misión de proyectar una imagen diferente, defendiendo al país y colaborando con las demás naciones, pero resguardando lo que por soberanía nos corresponde”, señaló. Mulino subrayó que gracias a un esfuerzo conjunto entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía, Panamá logró salir de la lista de países de alto riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. El objetivo ahora, dijo, es salir de la lista de paraísos fiscales, lo que permitirá mejorar aún más la competitividad del sistema financiero panameño.

Orden fiscal y confianza para invertir

El presidente también hizo énfasis en la disciplina fiscal como pilar para atraer inversiones. “Nos hemos esforzado en ordenar las finanzas públicas para que el país no gaste más de lo que tiene, mucho menos en politiquería, sino que se invierta el dinero en obras para el desarrollo nacional”, afirmó. En este sentido, mencionó la fuerte inversión en el sector agropecuario y en otras áreas estratégicas, con el fin de garantizar que ninguna región del país se sienta olvidada. Esta política, explicó, busca generar confianza en los inversionistas internacionales al demostrar que Panamá mantiene estabilidad macroeconómica y un manejo responsable de sus recursos.

Alianza con el sistema bancario

Mulino agradeció al Grupo Financiero BSC por confiar en Panamá y resaltó el papel del sistema bancario en el impulso de la economía. Instó a Banistmo a apoyar a emprendedores y a sumarse a programas como el de hipotecas del Plan Panamá Pa’ Ti, junto a los bancos estatales, para dinamizar la economía en todo el territorio nacional. “Deseo que, en esta nueva etapa, Banistmo continúe siendo protagonista y facilitador para que miles de panameños puedan acceder a préstamos para sus viviendas o sus emprendimientos”, dijo.

Integración regional

El mandatario también compartió su visión de Panamá como puente comercial y logístico entre Centro y Suramérica. Mencionó proyectos de infraestructura y energía, como el Canal, el oleoducto, el gaseoducto y la interconexión eléctrica con Colombia, que permitirán al país competir en las grandes ligas de generación de riqueza regional. Mulino destacó las conversaciones con mandatarios del Mercosur, quienes ven a Panamá como un socio estratégico capaz de complementar sus economías y facilitar la salida de productos cárnicos y agrícolas hacia mercados internacionales. “Buscamos que Panamá sea visto no como competidor, sino como un país que une, da confianza y tiene el potencial de proyectar sus productos al mundo”, afirmó.