Producción de carnes en Panamá repunta levemente

La producción de carne porcina fue la que mostró el mayor dinamismo durante el periodo analizado. Entre enero y octubre de 2025 se sacrificaron unas 566,805 cabezas de cerdo en los principales mataderos del país, cifra superior a las 541,197 registradas en 2024, lo que equivale a un incremento de 4.7 % con respecto al periodo anterior. Este crecimiento contrasta con la disminución de -5.7 % observada en el periodo 2024, y se produce después del aumento de 3.6 % (287,984 cabezas sacrificadas) registrado en 2023. La evolución de estas cifras apunta a una recuperación relevante del sector porcino tras la caída experimentada el año previo.