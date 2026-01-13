Producción de carnes en Panamá repunta levemente

Entre enero y octubre de 2025, la producción de carnes de cerdo, res y pollo en Panamá registró un crecimiento moderado, de acuerdo con los indicadores económicos mensuales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Los resultados reflejan un desempeño moderadamente positivo del sector pecuario, aunque con diferencias marcadas entre los distintos tipos de carne.

Según las cifras preliminares del INEC, durante los primeros diez meses de 2025 se sacrificaron aproximadamente 277,406 cabezas de ganado vacuno en los principales mataderos del país, lo que representa un incremento de 0.6 % en comparación con igual periodo de 2024. Este resultado evidencia una recuperación marginal de la producción de carne de res, tras dos periodos consecutivos de contracción, en los que se registraron caídas de -4.2 % en el periodo 2024 y de -2.4 % en 2023, según el reporte mensual. No obstante, el repunte observado en 2025 se mantiene limitado, lo que sugiere una recuperación aún incipiente del subsector bovino.