Producción de carnes en Panamá repunta levemente

La producción de carnes se elevó en vísperas de las fiestas de fin de año, cuando también sube la demanda.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 14/01/2026 00:00
La producción de carne de cerdo, res y pollo mostró un crecimiento moderado entre enero y octubre de 2025, según cifras preliminares del INEC

Entre enero y octubre de 2025, la producción de carnes de cerdo, res y pollo en Panamá registró un crecimiento moderado, de acuerdo con los indicadores económicos mensuales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Los resultados reflejan un desempeño moderadamente positivo del sector pecuario, aunque con diferencias marcadas entre los distintos tipos de carne.

Según las cifras preliminares del INEC, durante los primeros diez meses de 2025 se sacrificaron aproximadamente 277,406 cabezas de ganado vacuno en los principales mataderos del país, lo que representa un incremento de 0.6 % en comparación con igual periodo de 2024. Este resultado evidencia una recuperación marginal de la producción de carne de res, tras dos periodos consecutivos de contracción, en los que se registraron caídas de -4.2 % en el periodo 2024 y de -2.4 % en 2023, según el reporte mensual. No obstante, el repunte observado en 2025 se mantiene limitado, lo que sugiere una recuperación aún incipiente del subsector bovino.

Carne porcina

La producción de carne porcina fue la que mostró el mayor dinamismo durante el periodo analizado. Entre enero y octubre de 2025 se sacrificaron unas 566,805 cabezas de cerdo en los principales mataderos del país, cifra superior a las 541,197 registradas en 2024, lo que equivale a un incremento de 4.7 % con respecto al periodo anterior. Este crecimiento contrasta con la disminución de -5.7 % observada en el periodo 2024, y se produce después del aumento de 3.6 % (287,984 cabezas sacrificadas) registrado en 2023. La evolución de estas cifras apunta a una recuperación relevante del sector porcino tras la caída experimentada el año previo.

Carne de pollo

Por su parte, la producción de carne de pollo registró un aumento de 2.9 % entre enero y octubre de 2025. Aunque el resultado es positivo, se sitúa por debajo del crecimiento alcanzado en igual periodo del año anterior, cuando la producción de carne de ave aumentó 5.7 %. De acuerdo con las cifras preliminares del INEC, el comportamiento de este subsector ha sido irregular en los últimos años: en 2023 la variación fue de 0.0 %, mientras que en 2022 se ubicó en 3.1 %. Este desempeño sugiere una desaceleración del crecimiento de la producción avícola en 2025 en comparación con periodos previos.

