Producción nacional de carne: crece el sacrificio de ganado vacuno y porcino en abril

El sector ganadero nacional muestra un dinamismo positivo al mes de abril de 2026, impulsado por un crecimiento en la producción de carne que se refleja en las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

De acuerdo con el reporte, el sacrificio acumulado de ganado porcino registró un notable incremento de 21.2%, mientras que el ganado vacuno mostró un avance más moderado de 0.8%.

Al evaluar el comportamiento específico de abril de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, se mantiene la tendencia al alza con un aumento del 1.8% en el sacrificio (cabezas) de ganado vacuno y un marcado ascenso del 12.5% en el de porcino.

A nivel regional, el crecimiento del sacrificio de cerdos durante abril fue generalizado, con incrementos reportados en Coclé (96.2%), Herrera (34.3%), Veraguas (23.2%), Panamá Oeste (14.6%), Los Santos (11.2%) y Panamá (4.0%).

Por su parte, el sacrificio de reses presentó un comportamiento mixto en el mismo mes, con aumentos significativos en los mataderos de Herrera (17.5%), Panamá (11.4%) y Chiriquí (4.1%), los cuales lograron compensar las disminuciones registradas en las provincias de Veraguas (6.0%), Panamá Oeste (12.1%) y Colón (26.8%).

Desempeño abril 2022-2026

En la perspectiva histórica de los últimos cinco años con corte a abril, el ganado porcino ha consolidado un mejor desempeño en comparación con el vacuno en los principales mataderos del país; la evolución de enero a abril muestra que en 2022 se sacrificaron 116,060 cabezas de ganado vacuno y 197,662 de porcinos; en 2023 fueron 113,806 de vacuno y 215,375 porcinos; en 2024 se reportaron 110,466 de vacuno y 205,811 de porcinos; en 2025 la cifra fue de 110,189 reses y 195,533 cerdos; y finalmente en 2026 se totalizaron 111,065 reses y 236,964 cerdos.

Este incremento conjunto eleva directamente la disponibilidad y producción de carnes en el país, un logro relevante en momentos donde la exportación bovina hacia los Estados Unidos se encuentra en una etapa decisiva tras afrontar múltiples retos técnicos y sanitarios.

Actualmente, Panamá cuenta con una comisión interinstitucional -integrada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Agencia Panameña de Alimentos (APA), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el sector privado, que trabajan en conjunto para responder al cuestionario de evaluación previo de Estados Unidos.

“Si logramos romper el hielo con la primera exportación, se abre la ruta para los demás rubros, porque los requisitos son similares”, comentó el director nacional de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Reinaldo Viveros, a finales de mayo, en el reciente encuentro virtual de la octava edición de la Academia de Exportadores de la Asociación de Exportadores de Panamá.