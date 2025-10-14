Productores de cebolla en Coclé recibirán apoyo en innovación y transferencia tecnológica

En los próximos meses, los productores de cebolla de la provincia de Coclé se beneficiarán de un proyecto que busca revolucionar la forma en que se cultiva este rubro clave para la economía local.

La iniciativa, impulsada por el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Los Santos, tiene como objetivo principal fomentar la innovación, la transferencia de tecnología y el desarrollo sostenible en el agro.

El plan incluye la implementación de prácticas como el uso de ozono, enmiendas orgánicas y el sistema de riego por goteo, con el que se espera superar los 54.6 toneladas por hectárea en rendimiento productivo, especialmente en áreas como Natá, informó el MIDA en un comunicado de prensa.

La nota agrega que, además, se realizarán investigaciones de campo y laboratorio durante el ciclo agrícola 2025-2026, así como jornadas prácticas entre productores y técnicos de Coclé y Los Santos.

Estas actividades serán coordinadas por las secretarías técnicas regionales, con el respaldo de especialistas en ingeniería rural, riego, sanidad vegetal, agroindustria y agro negocios, detalló.

Como parte de la estrategia, el proyecto será socializado mediante estaciones demostrativas, días de campo y actividades de formación bajo el enfoque “productor a productor”, buscando impactar de forma directa en la eficiencia y sostenibilidad del cultivo de cebolla.

El programa se enmarca dentro del Plan Estratégico Institucional 2017-2030 del IDIAP y responde a los objetivos del MIDA de fortalecer el agro panameño mediante la innovación y la asistencia técnica especializada.