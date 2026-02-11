Productores piden cuentas sobre fondos del PIASI

La dirigente agregó que la secretaria general del MIDA se comprometió a ofrecer una respuesta en un plazo de ocho días, luego de una reunión prevista entre el ministro Roberto Linares y representantes del BID para revisar el estado del proyecto.Los productores también plantearon la necesidad de realizar una reingeniería del programa, con mayor participación de los comités de agricultura familiar en la fiscalización y seguimiento de los fondos. <i><b>'Queremos que los recursos lleguen realmente a nuestros organismos de base, a los campesinos de agricultura familiar'</b></i>, afirmó Pinzón.Durante el encuentro también abordaron otras necesidades del sector, como la falta de vehículos y limitaciones presupuestarias para el desarrollo rural.Adrián Becquer, vicepresidente de Agricultura Familiar de Bucalturo, en la provincia de Bocas del Toro, participó en la reunión y destacó la importancia del acercamiento con el nuevo gobierno. <i><b>'Buscamos retomar la hoja de ruta del plan de seguimiento 2024-2025 y encontrar soluciones a las inquietudes pendientes',</b></i> manifestó.<b>El PIASI se anunció en octubre de 2024 </b>como parte de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el BID para transformar el sector agrícola panameño mediante innovación y fortalecimiento de capacidades productivas.