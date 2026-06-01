‘Productos sensitivos no forman parte de las negociaciones con el Mercosur’, afirma el Gobierno

En el marco de la estrategia de adhesión de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur), el Gobierno Nacional ratificó su postura de defender los sectores clave del agro.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aseguró que los rubros sensibles han quedado totalmente excluidos de las mesas de votación y aranceles con el bloque sureño, buscando dar tranquilidad a los productores locales frente a mercados de mayor escala.

“Panamá ha dejado claro desde el principio que los productos sensitivos no forman parte de las negociaciones”, dijo Moltó durante el XIII Congreso Nacional de Porcinocultores, afirmando categóricamente que los productos sensitivos panameños no están bajo discusión en el proceso de acercamiento comercial con el Mercosur.

Moltó inauguró el pasado 28 de mayo el encuentro anual, organizado por la Asociación Nacional de Porcinocultores (Anapor), en compañía de Roberto Linares, ministro de Desarrollo Agropecuario, y Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente.

Al dirigirse a los productores, el jefe de Comercio e Industrias reconoció los retos del sector frente a competidores internacionales, pero resaltó las ventajas competitivas locales: “Aunque otros países tengan una escala productiva mayor, Panamá también tiene fortalezas importantes. Panamá tiene calidad, diferenciación, capacidad de transformación y tiene productores que conocen el valor de hacer las cosas bien”.

Por su parte, Linares, en representación del presidente de la República, centró su intervención en resaltar la determinación de la industria porcina panameña para tecnificarse y hacerse “cada vez más eficiente y sostenible”. En esa misma línea de gestión, el ministro Juan Carlos Navarro aplaudió el trabajo coordinado que mantiene la industria porcinocultora en la adecuación y adopción de prácticas orientadas a proteger el ambiente y los ecosistemas locales.

Al finalizar el protocolo de apertura, los ministros Moltó y Linares realizaron un recorrido por el área de exhibición del congreso, donde conversaron con más de una veintena de expositores.

Durante la actividad, los funcionarios conocieron de primera mano diversas innovaciones en materia de procesamiento, probaron productos derivados de la carne de cerdo y evaluaron herramientas diseñadas para el cuidado porcino y la reducción de la contaminación ambiental. Al cierre de la jornada, las autoridades mantuvieron una reunión de trabajo con la junta directiva de Anapor para dar seguimiento a los temas del sector.

Según cifras Anapor, la porcicultura ha crecido a un ritmo de 25% en los últimos 8 años. Precisó que desde 2018 se pasó de 543,000 animales sacrificados a 696,000 al cierre de 2025, incrementando la producción de carne de 45,620 toneladas a 58,400 toneladas para el consumo del pueblo panameño.