Recaudación aduanera crece 2.8% a octubre y evasión tributaria suma $26.8 millones

La recaudación por gestión aduanera alcanzó los $1,243.8 millones al cierre de octubre de 2026, lo que representa un incremento de $33.99 millones, equivalente a un crecimiento del 2.8% respecto al mismo período de 2025, informó la Autoridad Nacional de Aduanas durante su Rendición de Cuentas 2026. La directora general de la institución, Soraya Valdivieso, destacó que estos resultados consolidan el aporte de la gestión aduanera al financiamiento del Estado y al desarrollo nacional, en un período marcado también por el fortalecimiento de los controles fiscales, la lucha contra el comercio ilícito y la modernización de la infraestructura fronteriza y portuaria. Como parte de las acciones para combatir la evasión fiscal y recuperar recursos para el Estado, Aduanas realizó 44 auditorías externas que determinaron evasiones tributarias por $26.8 millones. A esta cifra se suman $4.5 millones recuperados mediante las gestiones del Juzgado Ejecutor, a través de mecanismos legales como el cobro coactivo, el embargo y el remate de bienes, dirigidos a recuperar deudas de difícil cobro. “Cada dólar recaudado y cada ilícito detectado representan más recursos para el desarrollo de Panamá y una mayor protección para nuestros ciudadanos”, sostuvo Valdivieso.

Contrabando y comercio ilícito

En materia de fiscalización e inteligencia aduanera, las acciones desarrolladas durante 2026 permitieron retener mercancías vinculadas al contrabando y otras actividades comerciales irregulares. Entre los principales resultados figuran $30.7 millones en cigarrillos de contrabando y $21 millones en mercancías falsificadas, además de $717 mil en dinero sin declarar, $201 mil en productos agrícolas y $46 mil en licor introducido irregularmente al país. Asimismo, mediante los sistemas de escaneo se detectaron y retuvieron 9,291 kilogramos de sustancias ilícitas. También se registraron 21 casos relacionados con partes, accesorios y componentes de armas de fuego. Las investigaciones permitieron identificar y retener cinco empresas courier que operaban sin la licencia correspondiente de importación y que declaraban mercancías bajo modalidades irregulares para evadir obligaciones tributarias. Estas acciones derivaron en cinco aprehensiones por contrabando, con medidas cautelares que incluyeron privación de libertad e impedimentos de salida del país.

Inspecciones con escáner aumentan 125%

El fortalecimiento de las capacidades tecnológicas también permitió ampliar las inspecciones no intrusivas. Entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, Aduanas realizó 17,200 escaneos de carga, frente a los 7,629 del período anterior, lo que representa un aumento del 125.46%. Las inspecciones físicas también registraron un crecimiento del 12.08%, al pasar de 149 a 167 retenciones. Según la institución, estos resultados responden al aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, al incremento de las operaciones comerciales y a la implementación del escaneo del 100% de la carga en los puertos de Balboa y Cristóbal. Además informó que a través de la iniciativa Escudo Invisible, Aduanas impulsó adecuaciones de infraestructura para optimizar el funcionamiento de los equipos de inspección no intrusiva y concretó la instalación de dos nuevos escáneres en la Zona Libre de Colón.

Cooperación internacional y controles portuarios

La alta funcionaria indicó que en el ámbito internacional, la colaboración entre la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá y la Armada de Colombia permitió ejecutar ocho eventos operacionales conjuntos, que impactaron cargamentos valorados en aproximadamente $5.33 millones. La Aduana precisó que las acciones estuvieron dirigidas al control de mercancías asociadas al comercio ilícito y al fortalecimiento de la cooperación regional contra las organizaciones criminales transnacionales. En paralelo, la Fuerza de Tarea Portuaria, integrada por Aduanas, la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval, reforzó los controles en las terminales portuarias mediante nuevos procedimientos operativos, mejoras en los procesos de inspección, modernización tecnológica y estandarización de protocolos interinstitucionales, detalló. En su informe, Valdiviezo además destacó que Panamá también inició, junto a expertos de la Unión Europea, una evaluación integral de riesgos en puertos estratégicos, la Zona Libre de Colón y el sistema ferroviario nacional. Los resultados servirán para reforzar la seguridad y confiabilidad de la cadena logística.

Inversión en infraestructura fronteriza

En materia de infraestructura, la institución informó que culminó al 100% las instalaciones habitacionales del Paso de Frontera de Río Sereno, como parte del Programa de Integración Logística Aduanera (PILA). También comenzó oficialmente la ejecución del Centro de Control Nacional de Fronteras de Guabito, luego de obtener el refrendo contractual y la correspondiente orden de proceder. En cuanto al fortalecimiento del recurso humano, durante 2026 se desarrollaron 145 actividades formativas, que generaron 1,449 participaciones de colaboradores en áreas técnicas, operativas y administrativas.

Operativo Navidad sin Contrabando

Dentro de las acciones de fiscalización también sobresalen los resultados preliminares del operativo Navidad sin Contrabando 2026, que reportó $145,319. Entre los casos destacados figura un allanamiento en San Felipe, donde se decomisaron cigarrillos valorados en aproximadamente $18,000, además de miles de tabletas de sildenafil presuntamente introducidas al comercio de manera irregular. En San Miguelito, los operativos permitieron retener cigarrillos, licores y productos pirotécnicos valorados en $10,000. Mientras que en el Aeropuerto Internacional de Tocumen se detectó un caso en el que una madre y su hija intentaron ingresar al país con $117,310 sin declarar.