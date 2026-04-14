Recaudación en Panamá supera el presupuesto de 2026, pero cae frente al año anterior

El inicio del ejercicio fiscal 2026 en Panamá presenta una dualidad técnica: mientras las autoridades celebran el cumplimiento de las metas, las cifras comparativas revelan un enfriamiento en la caja del Estado. Según el ”Informe Preliminar de Recaudación de la Dirección General de Ingresos (DGI)”, los ingresos corrientes acumulados sumaron $1,132 millones en el primer bimestre, logrando un excedente de $65.8 millones (6.2%) frente a los $1,066 millones estimados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Pese a este superávit, el análisis interanual arroja una señal de alerta. La recaudación actual es inferior en $17 millones a los $1,149 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025.

Para el economista y financista Raúl Moreira, esta brecha evidencia una anomalía en la planificación: “llama la atención que el presupuesto a febrero ($1,066 millones) es menor que la recaudación real a febrero del 2025 ($1,149 millones), cuando lo usual es que sea igual o mayor”. A su juicio, esto sugiere o una recaudación extraordinaria no recurrente el año pasado o la expectativa oficial de una “desaceleración importante” para este 2026.

Estructura de los ingresos

El informe detalla que los ingresos tributarios aportaron $893.7 millones (79% del total), superando la meta presupuestaria en $16.8 millones. En este segmento, los impuestos directos destacaron con $424.4 millones, un incremento del 3.4% frente al presupuesto. Por otro lado, los impuestos indirectos —impulsados por el ITBMS y el consumo de combustible— sumaron $469.3 millones, apenas un 0.6% por encima de la ley.

Sin embargo, Moreira identifica una posible fragilidad estructural. Al comparar el peso de los ingresos tributarios en el total, observa que el 78.9% reportado este año frente al 59.0% de 2025 refleja una diferencia de 20 puntos porcentuales. Esta variación, advierte, podría ser síntoma de una “debilidad” en rubros críticos como los aportes de empresas estatales y otras tasas administrativas.

Perspectivas y riesgos externos Aunque la recaudación a febrero muestra un ligero incremento del 1.1% respecto al año anterior, Moreira enfatiza que el verdadero termómetro fiscal se verá en marzo con las declaraciones juradas de renta.

El experto advierte que el ritmo local no es inmune al entorno global: “las perspectivas de la economía panameña reflejan en gran medida el comportamiento de la economía global... esto le habrá de pasar factura al ritmo de actividad económica de nuestro país y con ello también al nivel de recaudación”.

Finalmente, el reporte cierra con el saldo negativo en la participación de utilidades y aportes, que registró un déficit de $5.4 millones respecto al presupuesto y un desplome interanual de $68.1 millones, completando un panorama donde la eficiencia administrativa parece chocar con un entorno económico más restrictivo.