Regulación de Airbnb en Panamá: Acodeco vigila propuesta de ley en la Asamblea

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que mantiene un seguimiento cercano a diversos proyectos de ley en discusión en la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es actualizar el marco jurídico en materia de protección al consumidor y libre competencia. La entidad destacó que estas iniciativas buscan responder a las nuevas dinámicas del mercado y fortalecer los derechos de los consumidores. Entre las normas de seguimiento se encuentra el proyecto de Ley 301, que busca regular los hospedajes turísticos de corta estancia, con el propósito de equiparar condiciones con la industria hotelera y promover una competencia más equilibrada. La propuestas, presentada por el diputado Neftali Zamora, fue aprobada en enero de 2026 en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

Propuesta

Entre los ajustes más relevantes, el texto consensuado mantiene la aplicación del impuesto del 10% sobre el servicio de alojamiento turístico. También se cambió la denominación del proyecto, que pasa de “hospedaje turístico de corta estancia” a “arrendamiento turístico de inmuebles”, con el objetivo de precisar su alcance jurídico y evitar interpretaciones ambiguas. La actividad queda definida como la prestación temporal de alojamiento por periodos de uno a 90 días, sin que se configure residencia habitual. Otro eje del proyecto es la protección de la seguridad jurídica en la propiedad horizontal. Las modificaciones exigen que los reglamentos de copropiedad definan expresamente los usos permitidos de los inmuebles, incluyendo el arrendamiento turístico. En edificaciones de uso mixto, deberán delimitarse áreas, pisos y bienes comunes para cada actividad, respetando las normas de zonificación. El proyecto reconoce esta modalidad como una actividad turística, cuya regulación y supervisión corresponderá a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

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