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Economía

Regulación de Airbnb en Panamá: Acodeco vigila propuesta de ley en la Asamblea

Entre los ajustes más relevantes, el texto consensuado mantiene la aplicación del impuesto del 10% sobre el servicio de alojamiento turístico.
Entre los ajustes más relevantes, el texto consensuado mantiene la aplicación del impuesto del 10% sobre el servicio de alojamiento turístico. Deposit Photo
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Lourdes García Armuelles
  • 28/06/2026 12:44
La entidad destacó que estas iniciativas buscan responder a las nuevas dinámicas del mercado y fortalecer los derechos de los consumidores

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que mantiene un seguimiento cercano a diversos proyectos de ley en discusión en la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es actualizar el marco jurídico en materia de protección al consumidor y libre competencia.

La entidad destacó que estas iniciativas buscan responder a las nuevas dinámicas del mercado y fortalecer los derechos de los consumidores.

Entre las normas de seguimiento se encuentra el proyecto de Ley 301, que busca regular los hospedajes turísticos de corta estancia, con el propósito de equiparar condiciones con la industria hotelera y promover una competencia más equilibrada.

La propuestas, presentada por el diputado Neftali Zamora, fue aprobada en enero de 2026 en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

Propuesta

Entre los ajustes más relevantes, el texto consensuado mantiene la aplicación del impuesto del 10% sobre el servicio de alojamiento turístico.

También se cambió la denominación del proyecto, que pasa de “hospedaje turístico de corta estancia” a “arrendamiento turístico de inmuebles”, con el objetivo de precisar su alcance jurídico y evitar interpretaciones ambiguas.

La actividad queda definida como la prestación temporal de alojamiento por periodos de uno a 90 días, sin que se configure residencia habitual.

Otro eje del proyecto es la protección de la seguridad jurídica en la propiedad horizontal. Las modificaciones exigen que los reglamentos de copropiedad definan expresamente los usos permitidos de los inmuebles, incluyendo el arrendamiento turístico. En edificaciones de uso mixto, deberán delimitarse áreas, pisos y bienes comunes para cada actividad, respetando las normas de zonificación.

El proyecto reconoce esta modalidad como una actividad turística, cuya regulación y supervisión corresponderá a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Debate

En medio de las discusiones que se mantenían sobre el proyecto de ley, los hoteleros aclararon que la iniciativa no busca erradicar, sino regular un mercado que ha existido en los últimos 15 años en el país y que se han convertido en una alternativa para los viajeros.

No creo que vayamos a erradicar este tipo de negocios porque no se trata de eso, sino de mantenernos abiertos a las opciones, ya que es una más de las que hay a nivel global. Sin embargo, si hay que regularla en torno a temas que tengan que ver con la seguridad del turista y de los habitantes de las unidades de edificio, sobre todo, porque también tenemos que cuidar a quienes decidió hacer una inversión como su lugar de vivienda”, explicó Yovana Segarra, presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel).

“Y, por otro lado, en torno a cómo esto afecta la decisión de compra de un turista de un hotel versus un alquiler vacacional, sobre todo, por las desventajas que hay de costos operativos entre un negocio versus el otro. Además, porque también influye el tema de los impuestos”, añadió.

El diputado Neftalí Zamora, creador del proyecto de ley que busca regular los Airbnb, destacó la importancia de contar con regulaciones claras para atraer inversiones que generen empleo, especialmente en el sector turístico. Recordó que países vecinos como Costa Rica y Colombia ya cuentan con normativas similares desde 2019 y 2020, respectivamente, y Panamá no puede quedarse atrás.

“El problema que busca resolver este proyecto de ley es darles seguridad jurídica a más de 13.000 expedientes de alquileres de corta estancia que operan actualmente sin un marco legal que los respalde”, mencionó Zamora, quien subrayó que aunque la recaudación de impuestos ha sido uno de los aspectos más comentados del proyecto, esta no es la motivación principal.

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