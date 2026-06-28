Regulación de Airbnb en Panamá: Acodeco vigila propuesta de ley en la Asamblea

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que mantiene un seguimiento cercano a diversos proyectos de ley en discusión en la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es actualizar el marco jurídico en materia de protección al consumidor y libre competencia. La entidad destacó que estas iniciativas buscan responder a las nuevas dinámicas del mercado y fortalecer los derechos de los consumidores.Entre las normas de seguimiento se encuentra el proyecto de Ley 301, que busca regular los hospedajes turísticos de corta estancia, con el propósito de equiparar condiciones con la industria hotelera y promover una competencia más equilibrada.La propuestas, presentada por el diputado Neftali Zamora, fue aprobada en enero de 2026 en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.