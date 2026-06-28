Las 5 claves de Panamá y el mundo | 28 de junio

La agenda informativa de este domingo 28 de junio está marcada por hechos de relevancia en Panamá y el ámbito internacional, con acontecimientos relacionados con seguridad, justicia, asuntos sociales y cooperación humanitaria.



-Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá lograron controlar durante la madrugada un incendio estructural que se registró en un caserón de mampostería ubicado en la Avenida B, por la bajada del Ñopo, en el corregimiento de San Felipe. Las labores evitaron que las llamas se propagaran a estructuras cercanas.

-Un juez de garantías legalizó este sábado la aprehensión de los dirigentes sindicales Genaro López y Marcos Andrade, admitió la formulación de cargos y ordenó medidas cautelares distintas para cada uno, en el marco de una investigación por el presunto delito de peculado relacionado con fondos asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente.

-El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado a la ciudadanía para participar en la caminata organizada en defensa y promoción de la familia, destacando la importancia de este núcleo como base fundamental de la sociedad.

-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el equipo de rescatistas enviado por el Gobierno de Panamá para apoyar las labores de búsqueda y atención tras los terremotos registrados en territorio venezolano, en un gesto de cooperación entre ambos países.

-El Gobierno de Venezuela anunció nuevas condiciones para la cobertura periodística de los terremotos que afectaron varias regiones del país, mediante la implementación de un sistema centralizado de acreditación y control de acceso para medios de comunicación nacionales e internacionales.