Luto en el fútbol: hallan sin vida a la familia de Lucas Trejo en el terremoto en Venezuela

El fútbol sudamericano está de luto. Tras 74 horas de búsqueda, fueron encontrados sin vida la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, defensor de 38 años del Club Sport Marítimo de La Guaira, luego del terremoto que sacudió a Venezuela.

La tragedia ocurrió en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. De acuerdo con reportes internacionales, la familia del jugador quedó atrapada entre los escombros tras el colapso de una estructura residencial.

La esposa del futbolista fue identificada como Yanina Maranella, mientras que sus hijos eran Aarón y Ainhoa.

El hallazgo fue confirmado luego de más de tres días de labores de rescate, en las que participaron autoridades, voluntarios y personas cercanas al club.