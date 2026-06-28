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Fútbol

Luto en el fútbol: hallan sin vida a la familia de Lucas Trejo en el terremoto en Venezuela

El defensor argentino se encontraba en medio de una situación de angustia desde que se conoció la magnitud de los daños provocados por el terremoto.
El defensor argentino se encontraba en medio de una situación de angustia desde que se conoció la magnitud de los daños provocados por el terremoto. Redes sociales
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Laura Chang
  • 28/06/2026 12:42
La esposa del futbolista fue identificada como Yanina Maranella, mientras que sus hijos eran Aarón y Ainhoa

El fútbol sudamericano está de luto. Tras 74 horas de búsqueda, fueron encontrados sin vida la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, defensor de 38 años del Club Sport Marítimo de La Guaira, luego del terremoto que sacudió a Venezuela.

La tragedia ocurrió en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. De acuerdo con reportes internacionales, la familia del jugador quedó atrapada entre los escombros tras el colapso de una estructura residencial.

La esposa del futbolista fue identificada como Yanina Maranella, mientras que sus hijos eran Aarón y Ainhoa.

El hallazgo fue confirmado luego de más de tres días de labores de rescate, en las que participaron autoridades, voluntarios y personas cercanas al club.

Lucas Trejo vivía el momento más difícil de su vida

Trejo, quien milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, había pedido ayuda y oraciones por su familia durante las labores de búsqueda.

El defensor argentino se encontraba en medio de una situación de angustia desde que se conoció la magnitud de los daños provocados por el terremoto.

El club y compañeros del futbolista expresaron sus condolencias y pidieron respeto para el jugador y sus allegados en este momento de profundo dolor.

Venezuela sigue bajo impacto por el terremoto

El caso de la familia de Lucas Trejo se suma a las historias de dolor que ha dejado el terremoto en Venezuela, donde equipos de rescate continúan trabajando en zonas afectadas y decenas de familias siguen a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

La tragedia ha generado muestras de solidaridad desde el mundo del deporte, especialmente entre clubes, futbolistas y aficionados que han enviado mensajes de apoyo al defensor argentino.

En medio del duelo, el fútbol se une para acompañar a Lucas Trejo y a todas las familias afectadas por el desastre natural.

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