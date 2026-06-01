‘Regular el etiquetado frontal unilateralmente afectará al comercio’, advierte Juliana Cortez

Los proyectos de Ley 445 y 402 en la Asamblea Nacional buscan implementar un etiquetado nutricional obligatorio en el país. Sin embargo, legislar al margen de los acuerdos regionales pone en riesgo la competitividad de una industria cuyas exportaciones centroamericanas alcanzan los $9,700 millones, de los cuales el 47% se genera entre países vecinos. Frente a esto, la postura de la Asociación Latinoamericana de Industrias de Alimentos y Bebidas (Alaiab) es clara: el único camino eficiente para proteger a los consumidores y a las pymes —que representan el 96% del sector— es la armonización técnica regional a través del marco del Sistema de Integración Económica Centroamericano (Sieca), afirmó su directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad, Juliana Cortez Danese, en entrevista con <b>La Estrella de Panamá</b>, en la coyuntura del Foro de la Industria de Alimentos y Bebidas 2026 organizado por el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), la semana pasada.