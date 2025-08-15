Revés en venta de puertos: CK Hutchison retrasa las negociaciones para 2026

CK Hutchison Holdings descartó que la controvertida venta de su negocio portuario a un consorcio se complete este año y retrasó su concreción hasta 2026, aunque mantiene expectativas positivas sobre la operación tras invitar a un inversionista chino a participar en la transacción, reportó el portal Mundo Marítimo.

Frank Sixt, co-director general de CK Hutchison, en una sesión informativa posterior a la presentación de resultados el jueves, señaló que “la transacción no se completaría este año incluso si se alcanzaran acuerdos vinculantes antes, dada la complejidad del negocio, que abarca 43 puertos, incluidos dos [Cristóbal y Balboa] en el estratégico Canal de Panamá”.

El conglomerado podría obtener más de $19.000 millones en efectivo si el acuerdo se concretara.

Sixt agregó: “Estamos en una nueva etapa de nuestro acuerdo, que incluye, como hemos dicho, negociaciones con un importante inversor estratégico chino. Creo que hay una probabilidad razonable de que esas conversaciones conduzcan a un acuerdo beneficioso para todas las partes, incluido nosotros mismos, y, lo más importante, que sea aprobado por todas las autoridades relevantes”.