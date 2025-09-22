Saldo de tarjetas de crédito superan los $2.836 millones, hasta agosto

La cartera de tarjetas de crédito en el sistema bancario panameño continúa mostrando un crecimiento sostenido. Según datos de APC Experian, a agosto de 2025 el saldo total de crédito superó los $2.836 millones, distribuidos en más de 845.023 tarjetas activas, con un saldo promedio de $3.356 por tarjeta..

Este comportamiento refleja no solo la dinámica del crédito de consumo, sino también una evolución positiva en el acceso al financiamiento, impulsando decisiones estratégicas en diversos sectores económicos.

Las entidades bancarias concentran más del 94 % del saldo total y el 81 % de las tarjetas emitidas, lo que evidencia su liderazgo en el mercado, según explica APC Experian.

Las financieras, aunque representan solo el 0,80 % del monto, emiten más del 6,82 % de las tarjetas, enfocándose en productos de bajo límite para segmentos menos bancarizados. Cooperativas y comercios también aportan a la inclusión financiera con ofertas específicas.

Durante el último año, 124.454 personas que obtuvieron tarjetas tenían un “score” o puntaje de crédito entre 551 y 738, seguido por 69.560 personas con score inferior a 550 o sin historial, y 20.431 consumidores con puntajes mayores a 739.

Hasta agosto de 2025, el 94% de las referencias (cantidad) y el 95% del saldo total reportados por entidades bancarias se pagan puntualmente, lo que refleja una cultura de pago responsable.

En los últimos 12 meses se aprobaron un total de 203.787 tarjetas de crédito. Actualmente existen varios de rango del límite otorgado en cada tarjeta, de las cuales se encuentran:

Límite de $1.000 o menos: 24,3 % (49.494 tarjetas), generalmente para nuevos usuarios o perfiles de mayor riesgo.

Límite de $1.001 a $3,000: 42,2 % (86.082 tarjetas), dirigidas principalmente a consumidores de ingresos medios.

Límite de $3.001 a $5,000: 12,1% (24.570 tarjetas), representando un segmento medio-alto.

Límite de $5.001 en adelante: 21,4 % (43.641 tarjetas), destinadas a clientes con mayor capacidad de pago.

APC Experian recomienda comparar las diferentes opciones del mercado en cuanto a tasas de interés, anualidad, beneficios, y otros cargos.

Evaluar su capacidad de pago antes de utilizar su tarjeta; lo ideal es no exceder su uso por encima del 40% de su límite.

Establecer recordatorios para pagar a tiempo y evitar cargos por mora.

Revisar regularmente su historial de crédito, así como monitorear el estado y saldo de sus productos financieros es clave para mantener una buena salud crediticia.