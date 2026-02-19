Salud, vida y autos sostienen la expansión del mercado asegurador en 2025

El mercado asegurador panameño cerró 2025 con señales claras de consolidación, impulsado por el desempeño de ramos estratégicos que sostuvieron el crecimiento de las primas suscritas y por un repunte de la siniestralidad que evidencia una mayor dinámica económica y utilización de seguros. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), entre enero y diciembre de 2025 las primas de seguros suscritas alcanzaron $2,105.85 millones, un aumento de 7.6 % respecto a los $1,957.58 millones registrados en 2024. El resultado confirma una trayectoria ascendente iniciada años atrás, luego de que en 2023 las primas sumaran $1,864.56 millones (+9.5 %) y en 2022 $1,702.08 millones (+5.6 %). Más allá del crecimiento agregado, la composición del mercado revela cuáles segmentos están redefiniendo la expansión del sector. En recientes declaraciones a este medio, el superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Luis Enrique Banderas, destacó que el desempeño constituye un hecho histórico para el país. “Este crecimiento está por encima del producto interno bruto (PIB) y demuestra que el sector retoma un impulso que no veíamos desde hace varios años”, afirmó Banderas. Según explicó, el resultado adquiere mayor relevancia considerando el contexto económico. “Este crecimiento se dio en un año económicamente difícil y sin grandes obras nuevas. Con las inversiones que vienen, el potencial es mucho mayor”.

El peso estructural de los seguros de salud

El principal soporte del crecimiento volvió a ser el ramo de salud, que concentró $557.9 millones en primas y creció 7.9 %, consolidándose como el eje estructural del mercado asegurador panameño. Su expansión refleja tanto el aumento de la demanda de cobertura médica como una mayor conciencia de protección financiera. A este liderazgo se sumó el ramo de automóviles, con $352.4 millones (+10.2 %), impulsado por la recuperación del parque vehicular y la mayor contratación de pólizas obligatorias y voluntarias. El segmento de vida, en sus distintas modalidades, también reforzó la expansión: el colectivo de vida alcanzó $277.5 millones (+4.3 %) y vida individual llegó a $208.3 millones (+10.8 %), evidenciando un fortalecimiento del aseguramiento personal y corporativo. Los seguros de incendio y multirriesgos aportaron $227.9 millones (+7.5 %), mientras que los ramos técnicos mostraron el mayor dinamismo relativo al crecer 99.7 % hasta $52.2 millones, señal de una reactivación gradual de proyectos especializados y coberturas empresariales. Asimismo, accidentes personales sumó $34.3 millones (+15.2 %) y otros ramos —riesgos diversos y vida industrial— totalizaron $197.4 millones (+4.4 %). En contraste, las fianzas retrocedieron a $124.3 millones (3.4 %) y otros transportes cayó a $73.1 millones (-9.0 %), lo que sugiere que ciertos segmentos vinculados a inversión y comercio aún muestran ritmos desiguales de recuperación.

Siniestralidad: señal de normalización del mercado

El crecimiento del negocio asegurador también se reflejó en el comportamiento de los siniestros. Durante 2025, los siniestros pagados totalizaron $943.6 millones, un aumento de 5.9 %, tras la caída de 7.2 % observada en 2024, cuando sumaron $891.4 millones. En 2023, los pagos habían alcanzado $960.6 millones. El repunte sugiere una normalización del ciclo asegurador: a medida que aumenta la actividad económica y la penetración de seguros, también crece el uso efectivo de las coberturas.

¿Cómo se visualiza el 2026?

Las expectativas para 2026 se mantienen favorables. Banderas señaló que el sector podría beneficiarse de nuevas obras de infraestructura, inversiones vinculadas al Canal de Panamá, licitaciones portuarias, proyectos viales, un gasoducto y el desarrollo ferroviario, iniciativas que incrementarán la demanda de fianzas y seguros de construcción. A ello se suma la digitalización de la venta de pólizas, que está ampliando el acceso a productos aseguradores y transformando el modelo comercial del sector. El panorama es “muy positivo para el sector”, siempre que se preserve la seguridad jurídica y la confianza en el país, concluyó el superintendente.