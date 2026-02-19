Salud, vida y autos sostienen la expansión del mercado asegurador en 2025

El mercado asegurador panameño cerró 2025 con señales claras de consolidación, impulsado por el desempeño de ramos estratégicos que sostuvieron el crecimiento de las primas suscritas y por un repunte de la siniestralidad que evidencia una mayor dinámica económica y utilización de seguros.De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), entre enero y diciembre de 2025 las primas de seguros suscritas alcanzaron $2,105.85 millones, un aumento de 7.6 % respecto a los $1,957.58 millones registrados en 2024. El resultado confirma una trayectoria ascendente iniciada años atrás, luego de que en 2023 las primas sumaran $1,864.56 millones (+9.5 %) y en 2022 $1,702.08 millones (+5.6 %). Más allá del crecimiento agregado, la composición del mercado revela cuáles segmentos están redefiniendo la expansión del sector.En recientes declaraciones a este medio, el superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Luis Enrique Banderas, destacó que el desempeño constituye un hecho histórico para el país.'Este crecimiento está por encima del producto interno bruto (PIB) y demuestra que el sector retoma un impulso que no veíamos desde hace varios años', afirmó Banderas.Según explicó, el resultado adquiere mayor relevancia considerando el contexto económico. 'Este crecimiento se dio en un año económicamente difícil y sin grandes obras nuevas. Con las inversiones que vienen, el potencial es mucho mayor'.