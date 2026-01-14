Sector asegurador rompe récord en 2025 con $2,100 millones en primas

El sector asegurador panameño alcanzó en 2025 un hito histórico al superar por primera vez los $2,100 millones en primas suscritas, consolidándose como uno de los pilares de la estabilidad económica y financiera del país, informó la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP).

Al cierre de 2025, las 22 aseguradoras que operan en el país reportaron 2.41 millones de pólizas o contratos vigentes, mientras que el volumen de primas suscritas ascendió a $2,105.85 millones, de acuerdo con cifras oficiales de la SSRP.

Para el superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Luis Enrique Banderas, este resultado marca un antes y un después para la industria.

“Por fin la industria aseguradora panameña rebasó los $2,000 millones en primas suscritas. Es un hecho histórico que vale la pena destacar por la relevancia que tiene para el país”, afirmó.

El crecimiento interanual de las primas fue de 7.1 %, una tasa que, según Banderas, se ubicó por encima del crecimiento del producto interno bruto (PIB).

“Este crecimiento está por encima del PIB y demuestra que el sector retoma un impulso que no veíamos desde hace varios años”, sostuvo.

En comparación con 2024, el mercado también registró incrementos de 7.5% en pólizas vigentes y 5.5% en siniestros pagados, con una siniestralidad cercana al 50% del total de las primas, lo que evidencia —según la SSRP— que la mayor parte de los recursos retorna a la economía.

“Estos $2,100 millones no son utilidad. Prácticamente todo regresa a la economía panameña en forma de siniestros, salarios, pagos a corredores, talleres, hospitales y proveedores”, explicó Banderas, al subrayar que la utilidad técnica del sector ronda apenas el 3.5% .

El superintendente destacó además que la industria genera unos 10,000 empleos directos y más de 50,000 indirectos, y que su aporte equivale a 2.5 % del PIB.