Sector asegurador rompe récord en 2025 con $2,100 millones en primas

De cara a 2026, las expectativas del regulador son <b>altamente positivas</b>, impulsadas por grandes proyectos de inversión pública y privada, así como por el avance de la digitalización en la venta de seguros.<i>'Este crecimiento se dio en un año económicamente difícil y sin grandes obras nuevas. Con las inversiones que vienen, el potencial es mucho mayor'</i>, indicó Banderas.Entre los proyectos que podrían dinamizar el mercado mencionó <b>nuevas obras de infraestructura</b>, inversiones asociadas al <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>, licitaciones portuarias, un gasoducto, proyectos viales y el desarrollo ferroviario, los cuales demandan fianzas y seguros de construcción.El superintendente también resaltó el papel de las <b>ventas digitales y plataformas en línea</b>, que han permitido llegar a poblaciones jóvenes y a zonas del interior tradicionalmente poco atendidas.<i>'Hoy estamos accediendo a mercados que nunca habían sido tocados por el seguro tradicional. Eso se refleja en el crecimiento de las primas'</i>, señaló.A ello se suma el posible impacto regional, especialmente por oportunidades vinculadas a la <b>reconstrucción de infraestructura en Venezuela</b>, donde aseguradoras y reaseguradoras panameñas podrían participar.<i>'Veo un panorama muy positivo para el sector, siempre que se respete la seguridad jurídica y se mantenga la confianza en el país'</i>, concluyó.