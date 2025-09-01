Sector de la construcción pide ‘celeridad’ sobre discusión de Ley de Interés Preferencial

Las reformas a la Ley de Interés Preferencial contempla una reducción del límite de aplicación del interés preferencial en casas de hasta $120.000 cuando era hasta $180.000. El nuevo esquema establece tasas de 4 % por un periodo de ocho años, así como 3,5 % por siete años y 3 % por seis años.Estos plazos permiten al Estado proyectar con mayor precisión el impacto fiscal del programa y evitar compromisos financieros a largo plazo, como ocurría anteriormente, cuando algunas hipotecas implicaban pagos hasta 2055.Sobre este tema se basa la segunda modificación que le interesa a la Capac, ya que destacan que de esta forma se busca ofrecer un periodo más largo para que se dé una mayor amortización al capital del préstamo, con el objetivo de que las personas estén en mejores condiciones. Ferrer mencionó que este impacto es relevante porque, por ejemplo, en el 2024 hubo una baja de producción de casas del 24 %. Con la ley, dijo, buscarían recuperar ese terreno perdido producto de todas las discusiones dentro de la Ley de Interés Preferencial.En una estimación rápida, el presidente de la Capac dijo que si en el país se construyen alrededor de 8.000 casas al año, el 24 % que se busca recuperar sería de 2.000 casas al año. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, explicó que la reforma a la Ley de Interés Preferencial busca garantizar su sostenibilidad en el tiempo y eliminar la incertidumbre que generaba su renovación periódica. Según Jované, el objetivo con este proyecto de ley es hacer permanente el beneficio, asegurando estabilidad para inversionistas y familias.Ferrer manifestó -en este contexto- que la discusión de las reformas a la Ley de Interés Preferencial se debe centrar precisamente en otorgar el incentivo que le permita a más personas adquirir una vivienda. 'Desde su creación, la ley ha podido lograr que Panamá se convierta en un país de propietarios, porque más del 60 % de los panameños son dueños de su casa y eso es un patrimonio importante que le pueden dejar a sus hijos. Entonces, tiene mucho valor para nosotros que las personas sean dueñas de su propia casa y que la tengan asegurada, inclusive paga para cuando lleguen a su jubilación', destacó Añadió que 'al final todos los esfuerzos de esta ley tienen que ir en búsqueda de facilitarles la vida a los compradores y en el caso particular el de incentivar la construcción de viviendas nuevas, porque ahora mismo nuestro país necesita empleos y la construcción es una de esas industrias capaces de generar empleos formales en poco tiempo. Entonces, tiene ventajas por donde lo quieras ver y realmente ahí radica la importancia de este proyecto'.