Disputa comercial Panamá y Costa Rica: vicecanciller Hoyos llama al diálogo

La disputa comercial entre Panamá y Costa Rica volvió a escalar este fin de semana tras las declaraciones de la presidenta costarricense, Laura Fernández, y la posterior reacción de ministros panameños que defendieron la soberanía comercial del país y el respaldo a los productores nacionales.

A la controversia se sumó la reacción del vicecanciller Carlos Hoyos, quien respaldó a través de su cuenta en la red social X, al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, luego de que este reiterara que Panamá no ha perdido definitivamente el proceso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Muy bien dicho, ministro. Aspiramos a que este impasse, que dicho sea de paso es pequeño en la gran escala de la relación con nuestros vecinos en Costa Rica, pueda ser superado a través de diálogo franco y constructivo. Panamá siempre se ha mostrado abierto a esa ruta”, expresó el vicecanciller.

¿Cómo surge el diferendo comercial?

El conflicto se remonta a las medidas aplicadas por Panamá entre 2019 y 2020 para restringir el ingreso de productos provenientes de Costa Rica, entre ellos lácteos, carnes, frutas y vegetales frescos, bajo argumentos sanitarios y de protección al mercado nacional.

Costa Rica llevó el caso ante la OMC mediante el proceso identificado como DS599 y, en diciembre de 2024, un grupo especial del organismo emitió un fallo favorable al país centroamericano. Sin embargo, Panamá presentó en enero de 2025 una apelación formal ante el Órgano de Apelación de la OMC en Ginebra, alegando que el informe no se ajusta a las medidas sanitarias y fitosanitarias panameñas, por lo que el proceso aún continúa abierto.

La discusión volvió al centro del debate luego de que la presidenta costarricense, Laura Fernández, afirmara esta semana que buscará abrir mesas de trabajo con el gobierno panameño para resolver el diferendo comercial.

La mandataria también sostuvo que mantener restricciones al comercio afecta la histórica relación bilateral entre ambos países.

¿Cuáles han sido las reacciones?

Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas. El primero en responder fue el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien rechazó que pueda afirmarse que Panamá perdió el caso ante la OMC y defendió la soberanía comercial del país.

“Panamá es un país soberano y, como miembro de la OMC, tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otra nación. Esos derechos son los que estamos ejerciendo”, manifestó Moltó a través de redes sociales.

Posteriormente reaccionó el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, quien respaldó públicamente la posición de Moltó y aseguró que la defensa de los productores panameños “no es negociable”.

“El respaldo a nuestros productores no es negociable y la equidad e igualdad de derechos en este diferendo es una demanda justa”, expresó Linares.

“Sugiero cautela al momento de señalar responsables. Espero que juntos busquemos una salida a esta situación que perjudica a nuestros productores”, dijo.