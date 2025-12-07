Solo 35% de los contribuyentes ha puesto al día su RUC en la Dirección General de Ingresos

Alrededor de 325,627 contribuyentes han cumplido con el deber fiscal de actualizar la información de su Registro Único de Contribuyentes (RUC), conforme a las normas legales vigentes de la Dirección General de Ingresos (DGI).

La cifra representa un 35 % de los inscritos en el sistema, es decir, que todavía el 65% no ha cumplido con el proceso, advierte la DGI.

Del total de contribuyentes que ya completaron la actualización del RUC, unos 183,270 corresponden a personas jurídicas y 142,357 a personas naturales.

El plazo para cumplir con este requerimiento vence el 31 de diciembre del año en curso, tras ser extendido mediante la Resolución N.° 201-6695 del 12 de agosto de 2025, publicada en la Gaceta Oficial N.° 30348 del jueves 21 de agosto de 2025.

La DGI recordó que la obligación aplica tanto para personas naturales como jurídicas.

Subrayó que el incumplimiento de esta obligación podría acarrear multas de hasta $100.00 para personas naturales y $500.00 para personas jurídicas.

Actualizar el RUC es un paso fundamental para la DGI por varias razones fundamentales, como garantizar la comunicación efectiva, cumplimiento de la Ley de Evasión Fiscal, precisión en la recaudación de impuestos y la transparencia y lucha contra el blanqueo de capitales.

La información actualizada sobre la representación legal y los domicilios facilita el rastreo de personas jurídicas y ayuda a las autoridades a cumplir con los compromisos internacionales de transparencia y la lucha contra el blanqueo de capitales, al asegurar la correcta identificación de los responsables de las entidades.

Un RUC desactualizado puede ser un indicio de que una empresa no está operando bajo las normas o que ha cambiado su actividad sin notificarlo, lo que podría facilitar la evasión o elusión fiscal, explica la DGI.

La información actualizada (actividades económicas, domicilio, representación legal) permite a la DGI dirigir sus esfuerzos de fiscalización de manera más eficiente y asegurarse de que el contribuyente esté declarando y pagando los impuestos correspondientes a sus operaciones reales